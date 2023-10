tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open live: Alexander Zverev vs. Andrey Rublev im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Andrey Rublev treffen im Viertelfinale der Erste Bank Open 2023 aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 17:30 Uhr live im TV bei ORF Sport Plus (in Österreich) und bei Sky (in Deutschland), im Livestream bei ServusTV On und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.10.2023, 21:35 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Wir sagen ... ... servus, ciao, baba. Bis bald an dieser Stelle. Ob Sinner oder ... ... Tiafoe morgen als Gegner aufschlagen werden, ist Andrey Rublev ziemlich pari. Jetzt schreibt er erst einmal Autogramme. Würden wir auch machen. Uns fragt aber niemand (mit recht). Fazit III Ein richtig gutes Tennismatch, das wir da ab Beginn des zweiten Satzes gesehen haben. Für Sascha ist in Hinblick auf Turin nix verhaut. Denn die ärgsten Konkurrenten (Casper Ruud, Taylor Fritz) haben sich in Basel eh schon früher angeschüttet.

Rublev vs. Zverev 6:1, 6:7 (5), 6:3 Andrey startet mit einem druckvollen Vorhandpunktgewinn. Dann zeichnet sich Sascha mal wieder in der Defensive aus. Und Rublev wackelt mit dem nächsten Vorhandfehler: 15:30. Nach dem Rückhand-return ins Glück gibt es tatsächlich zwei Breakbälle. Den ersten wehrt Andrey mit dem Aufschlag ab. Den zweiten mit viel Mut. Aber: Vorhandfehler, wieder Breakchance. Aber Sascha ist zu passiv: Einstand. Nicht so beim nächsten Punkt, den er mit brillantem Volley abschließt. Nach 2:29 Stunden Spielzeit gibt es aber den ersten Matchball. Und Zverev vergibt eine Vorhand. Rublev vs. Zverev 6:1, 6:7 (5), 5:3 Ruckzuck. Aber jetzt zählt´s. "Richtig lässiges ... ... Tennis", sagt Hallensprecher Luki Schweighofer gerade. UNd was soll man sagen? er liegt völlig richtig! Rublev vs. Zverev 6:1, 6:7 (5), 5:2 Einstandseite: Punkt Rublev. Vorteilseite: Punkt Zverev. Das zieht sich wie ein roter Faden durch das Match. Und durch dieses Game ganz besonders. Andrey hält mich Ach und Krach. Rublev vs. Zverev 6:1, 6:7 (5), 4:2 Souveräne Pflichterfüllung. Nochmal der ... ... Blick nach Basel: Da wird Becker-Schützling Holger Rune gerade sehr ordentlich von Tomas Martin Etcheverry gequält. 3:3 im dritten Satz. Rublev vs. Zverev 6:1, 6:7 (5), 4:1 Wieder lässt Sascha bei 30 alle eine eigentlich gute Chance liegen. Rublev vs. Zverev 6:1, 6:7 (5), 3:1 Rublev steigt mit einem starken Return ein. Und legt mit einem druckvollen Vorhandball nach. Nach dem nächsten Angriff gibt es wieder zwei Breakbälle. Zverev wehrt mit viel Verve ab. Wie aich die dritte Möglichkeit von Andrey. Es ist am Ende ... ... halt auch immer eine Frage der Effizienz. Und da hat Andrey bis jetzt die Nase vorne. Was nicht heißt, dass das Match hier schon vorbei ist. Rublev vs. Zverev 6:1, 6:7 (5), 3:0 Sascha hat nach 0:15 die Chance auf den nächsten Punkt, schießt knapp daneben. Führt aber dann mit 15:30. Und endlich: Mit einem Rückhand-Longline gibt es die ersten breakchancen für den Deutschen. Rublev zweimal mit viel Druck zum Einstand. Rublev vs. Zverev 6:1, 6:7 (5), 2:0 Und wie aus dem Nichts und nach zwe Vorhandfehlern von Sascha hat Rublev zwei Breakbälle. Den ersten wehrt Zverev mit einem Ass ab. Dann allerdings fliegt eine Rückhand ins Aus. Rublev vs. Zverev 6:1, 6:7 (5), 1:0 Gut gemacht, Andrey, der sich auch hätte hängen lassen können. Wäre ein Klassiker gewesen. Fazit II Deutliche Leistungssteigerung von Zverev, der aber nach wie vor auf seinen ersten Breakball wartet. Wurst. Im Zweifel muss halt noch einmal ein Tiebreak herhalten. Andrey nimmt sich eine Toilettenpause. Rublev vs. Zverev 6:1, 6:7 (5) 3:4 Sensationeller Rückhand-Passierball von Zverev

4:4 Starker Vorhandkonter von Rublev

4:5 Ass Zverev

4:6 Zverev zwingt Rublev zum Fehler

5:6 Zverev legt den ersten Satzball ins Netz

5:7 Ass Zverev

Rublev vs. Zverev 6:1, 6:6, 3:3 1:0 Vorhandfehler Zverev

2:0 Rublev zu druckvoll

3:0 Rückhandfehler Zverev

3:1 Ass Zverev

3:2 Starker Angriff Zverev

3:3 Vorhandfehler Rublev Rublev vs. Zverev 6:1, 6:6 Drei Fehler mit der Vorhand beim Return. Das nimmt Andrey gerne. Dennoch geht es über Einstand. Aber Rublev ist da. Rublev vs. Zverev 6:1, 5:6 Zverev seit ein paar Minuten als Aufschläger unantastbar. Und schon im Tiebreak. Rublev vs. Zverev 6:1, 5:5 Eigentlich hätte Sascha jetzt ein Freispiel gehabt. Aber Andrey bleibt stabil. Heute noch im Programm: Die Ermittlung des Gegners von entweder Zverev oder Rublev. Es wird der Sieger der Partie zwischen Frances Tiafoe und Jannik Sinner werden. Die beiden haben 2021 hier schon gegeneinander gespielt. Und sind nicht als Freunde auseinander gegangen. Rublev vs. Zverev 6:1, 4:5 Bei eigenem Aufschlag flutscht es jetzt. Rublev vs. Zverev 6:1, 4:4 Sascha bekommt mit einem Smash zum 15 alle Momentum - und haut dann den nächsten Vorhandreturn ins Aus. Das Match wird wieder besser. Heute in der Stadthalle anwesend: Österreichische Fußballprominenz, die auch in Deutschland geläufig sein sollte: Herbert Prohaska (Cordoba! Gijon!) und Toni Polster (der mit den Doppelpacks - was man hierzulande natürlich nie sagen würde). Rublev vs. Zverev 6:1, 3:4 Das war jetzt mal ohne großen Aufwand für Sascha. Rublev vs. Zverev 6:1, 3:3 Andrey Rublev, das wollen wir nicht verhehlen, schlägt heute sehr gut auf. So auch jetzt. Sascha pusht sich ... ... und das mit Recht. Aufgeben ist seine Sache ohnehin nicht. Aber das hätte jetzt schnell eine unschöne Wendung nehmen können. Rublev vs. Zverev 6:1, 2:3 Sascha zweimal ganz knapp dran der Time Violation, aber was schmerzt, ist der Volly bei 30:15 ins Netz. Das Publikum ist für Zverev da. Ob das der Grund für das Ass zum Spielball war? Andrey holt mit einem humorlosen Backhand-Return den Einstand. Beim nächsten Punktgewinn von Rublev fliegt der Schläger von Sascha, bleibt aber ganz. Dennoch: Breakball für Andrey nach einem halbgaren Netzangriff. Rublev verzieht eine machbare Vorhand. Rublev vs. Zverev 6:1, 2:2 Das geht aus Sicht von Sascha ein bisschen zu einfach, wenn Andrey aufschlägt. Drüben in Basel ... ... (unser täglicher Blick, für heute der erste) hat der herrliche Dominic Stricker vor ein paar Minuten leider im Viertelfinale seinen Abschied nehmen müssen. Gegen den immer stärker werdenden Ugo Humbert keine Schande. Rublev vs. Zverev 6:1, 1:2 Den ersten Punkt hätte Rublev machen können, die folgenden drei nicht. Rublev vs. Zverev 6:1, 1:1 Nach 30:0 missglückt Rublev ein Stopp. Aber bei 30 alle kommt der Vorhandreturn von Zverev wieder nicht. Rublev vs. Zverev 6:1, 0:1 Andrey liest das Service von Sascha bislang wirklich gut. Dennoch muss Zverev den Volley bei 30:15 natürlich machen. Egal. Ein Ass und ein Rückhandfehler von Rublev bringen Zverev die erste Führung in einem Satz. Fazit I Nun: Das war viel einfacher für Andrey als angenommen. Weil bei Sascha der erste Aufschlag zu selten kommt. Und weil die Vorhand zu fehleranfällig ist. Rublev vs. Zverev 6:1 Der Aufschlag in die Vorhand von Zverev bringt Rublev zweimal den Punkt. 40:15, zwei Satzbälle. Den ersten nagelt Andrey ohne Not ins Netz. Beim zweiten zielt er besser. Rublev vs. Zverev 5:1 Ein Vorhandfehler, ein nicht ganz zu Ende gespielter Netzangriff: schon wieder 0:30. UNd dann noch ein Passierball ins Aus. Drei Breakbälle für Rublo. Den ersten wehrt Sascha mit der Rückhand ab. Beim zweiten volliert Andrey ins Netz. Aber der dritte sitzt. Im Standardwerk ... ... "How to beat Sascha Zverev" (Unbekannter Autor, aber man munkelt, dass je nach Belag Novak Djokovic, Rafael Nadal und Nick Kyrgios mitgeschrieben haben) findet sich schon auf Seite sieben der Hinweis: "Man spiele ihm schnel in die Vorhand. Oder auch nicht so schnell. Aber über die Rückhand wird man nicts reißen." Rublev vs. Zverev 4:1 Andrey bestätigt. Wichtig für ihn, der gestern keinen allzu optimistischen Eindruck gemacht hatte. Es herrscht ein bisserl ... ... Unruhe im Publikum, die Leute kommen und gehen nach Gutdünken zu ihren Plätzen, Sascha ist nicht ganz einverstanden damit. Rublev vs. Zverev 3:1 Wir, das heißt Sascha, gehen erstmals über Einstand. Gleich viermal. Zwei Asse sind in diesem Spiel bis dahin dabei, aber grundsätzlich hat Andrey bis jetzt ganz gut retourniert. Den ersten Breakball gibt es nach einer zu langen Vorhand von Zverev. Rublev packt zu. Der Aufschlag ... ... von Zverev, das ist jener Schlag, der Rublev am meisten Sorgen macht. Hat er gestern in der PK so gesagt. Die gute Nachricht: Die Bälle sind nicht allzu schnell. Das hilft ihm ein bisserl, also dem Andrey. Rublev vs. Zverev 2:1 Unglaublich, welche Bälle Zverev da hinter der Grundlinie ausgräbt. Aber Rublev bleibt konzentriert. Rublev vs. Zverev 1:1 Erster Netzangriff von Rublo bei 30:0 für Sascha, es wird kein erfolgreicher. Rublev vs. Zverev 1:0 Man nähert sich mal einander an. Nicht, dass es große Unbekannte gäbe: Zverev und Rublev kennen sich buchstäblich seit Kindertagen. Sascha hat die ... ... Wahl gewonnen - und möchte sich zunächst einmal den Aufschlag von Andrey aus der Ferne anschauen. Ready? Play! Insgesamt erwartet uns ... ... das achte Treffen dieser beiden: Die ersten fünf hat Zverev gewonnen, die beiden jüngsten in Dubai und Bastad in diesem Jahr Rublev. Mit Rublev und Zverev ... ... treffen zwei Ex-Champions in Wien aufeinander: Sascha hat 2021 den Titel geholt, Andrey im Jahr davor. Seit Dienstag ... ... ist die Stadthalle übrigens ausverkauft. Da darf man schon sagen: Großartig! Und das, obwohl kein Lokalmatador mehr am Start ist. In der Halle wird es ... ... dunkel. Das heißt: Zverev und Rublev stehen buchstäblich in den Startlöchern. Und da sind die Buben schon! Einen relativ herrlichen ... ... Abend aus der Wiener Stadthalle dürfen wir wünschen. Wir freuen uns auf das Match zwischen Andyre Rublev und Sascha Zverev. Die Vorzeichen stehen so, dass es gleich losgehen wird. weil nämlich Stefanos Tsitsipas gerade den Gojo Borna in zwei knappen Sätzen besiegt hat. Einmal noch kurz feucht durchwischen - und es geht los für Sascha und Rublo.

© Getty Images Alxander Zverev und Andrey Rublev als Teamkameraden beim Laver Cup 2021

Es wird die achte Begegnung zwischen Rublev und Zverev werden. Die ersten fünf hat der Deutsche für sich entschieden, die beiden letzten in Dubai und Bastad allerdings Rublev.

Der Russe hat am Donnerstag sein Achtelfinale gegen Matteo Arnaldi in zwei Sätzen gewonnen, Zverev musste schon am Mittwoch gegen Cameron Norrie ran.

Zverev vs. Rublev - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Andrey Rublev und Alexander Zverev gibt es ab ca. 17:30 Uhr live im TV bei ORF Sport Plus (in Österreich) und bei Sky (in Deutschland) und im Livestream bei ServusTV On.

