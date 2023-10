tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open live: Daniil Medvedev vs. Jannik Sinner im TV, Livestream und Liveticker

Daniil Medvedev und Jannik Sinner treffen im Endspiel der Erste Bank Open 2023 aufeinander. Das Match gibt es ab 14:00 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV (in Österreich) und bei Sky (in Deutschland) und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.10.2023, 13:53 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Medvedev - Sinner 5:5 Erstaunlich wenig Widerstand von Medvedev. Dabei war das doch ein Freispiel. Es bestehen ja ... ... keine Zweifel, dass das elektronische Hawkeye immer richtig liegt. Umso schlimmer, wie oft man selbst spontan "out" rufen würde. "Man" im Sinne von ein paar übereifrige Fans. Medvedev - Sinner 5:4 Medvedev leistet sich zwei Fehler, kann mit dem One-Two-Punch, einem weiteren starken Aufschlag und einem Rückhandfehler von Sinner aber erneut in Führung gehen. Medvedev - Sinner 4:4 Kein ganz einfaches Aufschlagspiel, aber Jannik holt mit dem feinen Vorhandschuss den neuerlichen Ausgleich. Gestern in der ... ... Presskonferenz hat Meddy Jannik übrigens sehr gelobt. Und die Verbesserung des Südtirolers in den vergangenen Monaten daran festgemacht, dass Sinner einfach seine einfachen Fehler abgestellt hat. Medvedev - Sinner 4:3 Die Stopps von Sinner funktionieren bislang sehr gut, so auch jener zum 15 alle. Aber vier starke Aufschläge von Medvedev bringen die erneute Führung. Medvedev - Sinner 3:3 Bei 30 alle gewinnt Sinner den bislang besten Ballwechsel des Matches - mit einer Rückhand longline. Dann hilft das Netzband Medvedev ein bisserl: Einstand. Aber: Alles wieder in der Reihe. Unsere ... ... Boulevardabteilung hat heute übrigens Pause: Meddy hat Frau und Tochter des Wetters wegen in Monte-Carlo gelassen, Jannik konzentriert sich ohnehin nur für den Sport. Medvedev - Sinner 3:2 Medvedev schlampig zum 0:30, unter anderem mit dem ersten Doppelfehler. Sinner holt sich daraufhin druckvoll drei Rebreak-Chancen. Und bitte. Darren Cahill gefällt das. Medvedev - Sinner 3:1 Erster richitg feiner Return von Meddy, allerdings hat Jannik die beiden Punkte davor gewonnen. Sinner legt danach einen Smash um (einen) Millimeter ins Aus. Und Medvedev holt sich mit dem nächsten Zauberreturn den ersten Breakball. Jannik zu ungeduldig. Beide Spieler ... ... sind natürlich längst für die ATP Finals in Turin qualifiziert. Werden sich dort aber in der Gruppenphase nicht begegnen. Denn aller Voraussicht nach startet Meddy als Nummer drei, Jannik als Nummer vier. Erster möglicher Treffpunkt: Vorschlussrunde. Medvedev - Sinner 2:1 Ass. Ass. Punkt nach Ralley. Ass. Meddy startet gut. Medvedev - Sinner 1:1 Wie schon gestern Stefanos Tsitsipas versucht sich Jannik Sinner ein bisserl am Aufschlag-und-Volley. Einmal geht das schief, aber der Ausgleich steht dennoch nicht in Frage. Medvedev - Sinner 1:0 Der erste Aufschlag von Meddy ist schon mal gut geölt. Sieht so aus, als ob er es danach auch offensiv anlegen wollte. Spielgewinn zu 30. Jannik hat ... ... die Wahl gewonnen. Und sich für Rückschlag entschieden. Let´s do this! Achtes Treffen zwischen ... ... den beiden. Und mit Ausnahme der letzten Partie in Tokio hat bislang immer Medvedev gewinnen können. Unsere Glaskugel sieht heuet ... besonders milchig aus. Wir haben kein Gefühl und noch weniger Ahnung. Die besten Voraussetzungen für ein großes Match! Jannik beginnt ... ... mit dem Einmarsch. Man liegt nicht weit neben der Wahrheit, wenn man behauptet, dass er im Publikum drei, vier mehr Fans hat als Meddy. Aber der kann mit solchen Voraussetzungen gut umgehen. Das Schöne an ... ... diesem wunderbaren Turnier ist ja: Im Viertelfinale sieben Gesetzte, im Halbfinale die Nummern eins bis vier - und heute im Endspiel die Nummer eins gegen die Nummer zwei. Mit anderen Worten: In Wien haben alle Stars ihr Bestes gegeben. Das Doppelfinale ... ... haben wir gerade noch rechtzeitig zu Ende bekommen. Und die Champions in Wien 2023 sind aller Ehren wert: Rajeev Ram und Joe Salisbury haben sich den Titel geholt. Wie übrigens auch schon vor ein paar Wochen bei den US Open. Griaß Eich, die Madln ... ... servas, die Buam! Finaltag in Wien - und vor dem Leberkas-Pepi stehen fast gleich viele Leute an (wie man sieht) wie vor dem Schwertfisch, der das heutige Highlight am VIP-Buffet ist (wie man hört). Schön, dass Ihr da seid. Gleich wird Selbiges für Jannik Sinner und Daniil Medvedev gelten.



© GEPA pictures Im Finale in der Wiener Stadthalle treffen Daniil Medvedev und Jannik Sinner aufeinander

Wenn es nach den bisherigen Begegnungen geht, dürfte Daniil Medvedev klarer Favorit im Endspiel des ATP-World-Tour-500-Turniers in Wien sein. Denn der Russe führt im direkten Head-to-head gegen Jannik Sinner deutlich mit 6:1. Medvedev hatte beim letztjährigen Triumph in der Wiener Stadthalle den Südtiroler im Viertelfinale klar in zwei Sätzen bezwungen.

Allerdings: Das letzte Duell der beiden beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Peking ging an Sinner. Dort setzte sich der Italiener im Endspiel mit 7:6 (2), 7:6 (2) durch.

Medvedev vs. Sinner - hier gibt es einen Livestream

Das Match gibt es ab 14:00 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV (in Österreich) und bei Sky (in Deutschland) und im Livestream bei ServusTV On.

Hier das Einzel-Tableau in Wien