Erste Bank Open live: Daniil Medvedev vs. Stefanos Tsitsipas im TV, Livestream und Liveticker

Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas treffen im ersten Halbfinale der Erste Bank Open 2023 aufeinander. Das Match gibt es ab 14 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV (in Österreich) und bei Sky (in Deutschland) und in unserem Liveticker.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.10.2023, 14:05 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Tsitsipas - Medvedev 1:1 Medvedev mit druckvollen Aufschlägen. Die einizige Ralley geht auch an den Russen. Tsitsipas - Medvedev 1:0 Ein Doppler beim ersten Punkt animiert das Publikum gleich mal. Daniil auch, der mit einem Passierall auf 0:30 stellt. Stefanos gleicht mit zwei formidablen Volleys aus. Und holt sich die Führung. Stef wird ... ... loslegen. Auf geht´s! Pfeifen wird ... ... diese Partie Fergus Murphy. Wir erinnern uns: In Wimbledon hat Fergus im Finale die Shotclock oft mal aus den Augen verloren. Ob das heute ein Thema wird?

Meddy beim Einspielen: Drei Volleys, drei Smashs. Das sagt uns in erster Linie: Daniil wird es auch heute nur von hinten spielen wollen. Der Applaus für ... ... Stefanos war um ein Aitzerl lauter als jener für Daniil. Wir werden das im Auge behalten. Unsere Glaskugel hat uns aber zu erkennen gegeben, dass Meddy schon als Favorit in diese Partie geht.

"Love isn´t always ... ... always on time" spielt die findige Hallenregie grad ein. Die Liebe vielleicht nicht - Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas sehr wohl. Da sind die Buben! Es steht, geht ... ... man nach den US-Amerikanern, heute das "Baker´s Dozen" an, das Dutzend des Bäckers also. Das sind 13 Stück. Von den bisherigen zwölf hat sich Meddy acht geschnappt. Kurzentschlossene ... ... könnten allerdings enttäuscht werden: Auch der heutige Spieltag ist restlos ausverkauft. So kennt man das seit Dienstagabend. Und die Fans sind bislang voll auf ihre Kosten gekommen. Einen sehr, sehr ... ... herrlichen Samstagnachmittag dürfen wir wünschen. Des Wetter hier in Wien ist so großartig, dass sich viele Leute noch vor der Stadthalle aufhalten. Aber hilft ja nix: Gleich treffen hier Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas aufeinander. Also: rein mit Euch. Und hier im Ticker bleiben.

© GEPA Pictures Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas spielen zum 13. Mal gegeneinander

Es wird die 13. Begegnung zwischen Medvedev und Tsitsipas werden, der Russe hat die Nase mit 8:4-Siegen vorne. Zuletzt haben sich die beiden im Halbfinale von Rom getroffen, da konnte sich Daniil Medvedev mit 7:5 und 7:5 durchsetzen.

Im Viertelfinale musste der Russe gegen seinen Landsmann Karen Khachanov über drei Sätze gehen. Tsitsipas konnte sich gegen Borna Gojo in zwei knappen Durchgängen behaupten.

Medvedev vs. Tsitsipas - hier gibt es einen Livestream

Das Match gibt es ab 14 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV (in Österreich) und bei Sky (in Deutschland) und im Livestream bei ServusTV On.

