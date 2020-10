tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open live: Novak Djokovic vs. Borna Coric im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic wird nach seinem gestrigen Auftaktsieg bei den Erste Bank Open bereits heute erneut in der Wiener Stadthalle aufschlagen. Der Serbe trifft im Achtelfinale ab ca. 18:00 Uhr auf Borna Coric. Das Match könnt ihr live im FreeTV und Livestream bei ServusTV verfolgen und hier im Matchtracker mitlesen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.10.2020, 08:24 Uhr

Novak Djokovic trifft bei den Erste Bank Open in Runde zwei auf Borna Coric

Novak Djokovic hat am gestrigen Dienstag einmal mehr bewiesen, warum er souverän an der Spitze der ATP-Weltrangliste steht. Der Serbe setzte sich in einem umkämpften Auftaktmatch gegen Filip Krajinovic durch und vermochte insbesondere in Satz eins, zahlreiche Chancen seines Gegenübers zunichte zu machen. Selbst wenn der 17-fache Grand-Slam-Champion bei weitem nicht an sein Leistungsmaximum herankam - von einer Niederlage war der 33-Jährige stets komfortabel weit entfernt.

Nun tritt der Branchenprimus auf den Kroaten Borna Coric, der zuletzt durchaus starke Leistungen auf den Platz brachte. Bei den US Open erreichte Coric das Viertelfinale, beim ATP-500-Event von St. Petersburg sogar das Endspiel. Gegen Novak Djokovic sieht die Bilanz des Weltranglisten-24. da schon deutlich düsterer aus, in den bisherigen drei Duellen mit dem Serben wollte Coric nicht einmal ein Satzgewinn gelingen.

Coric vs. Djokovic - wo es einen Livestream gibt

Das Zweitrundenduell zwischen Borna Coric und Novak Djokovic ist als erstes Match der Nightsession angesetzt und wird um ca. 18:00 Uhr seinen Start finden. Turnier-Host-Broadcaster ServusTV überträgt das Match live im Stream und FreeTV, hier könnt ihr Djokovics zweiten Auftritt bei den Erste Bank Open im Livestream verfolgen.