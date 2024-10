tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Lorenzo Musetti - Dem Mutigen gehört die Welt

Lorenzo Musetti ist in seinem Viertelfinale bei den Erste Bank Open 2024 gegen Alexander Zverev ein großes Risiko eingegangen. Und wurde dafür belohnt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.10.2024, 22:47 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© GEPA Pictures Kann Lorenzo Musetti heute in Wien wieder jubeln?

Lorenzo Musetti war sich extrem sicher beim Stand von 4:4 im Tiebreak des zweiten Satzes gegen Alexander Zverev am frühen Freitagabend. Ein Ball des Deutschen war nach Ansicht Musettis weit ins Aus gesegelt. Alleine: Das elektronische Hawkeye blieb stumm. Musetti brach den Ballwechsel ab, Stuhlschiedsrichter Carlos Bernardes orderte eine elektronische Überprüfung an. Und tatsächlich: Zverevs Ball war weit hinter der Grundlinie gelandet.

So weit, so gut. Allerdings auch: so eigenartig. Denn eigentlich sieht der Einsatz des digitalen Linienrichters die Möglichkeit einer Challenge ja gar nicht vor. Klar, die Spieler können sich einen Ballabdruck noch einmal anschauen - aber nur dann, wenn dieser davor aus gegeben worden ist. Das Risiko, das Musetti einging, war also angesichts des Spielstandes ziemlich hoch.

Ist Karen Khachanov jetzt Turnierfavorit?

Musetti nahm den Schwung mit, gewann das Tiebreak und auch den dritten Satz. Der zweite Sieg im dritten Duell mit Zverev bescherte dem Italiener ein Halbfinal-Treffen mit Jack Draper, gegen der er das bislang einzige Tour-Match in Sofia 2023 verloren hat. Auch bei den NextGen Finals ein Jahr zuvor hatte sich der Brite durchgesetzt.

Es ist alles offen beim 50. Jubiläum des Turniers und der Wiener Stadthalle. Alexander Zverev war der große Favorit auf den Titel, jetzt kann jeder der vier verbliebenen Spieler am Sonntag den ganz großen Coup landen. Auf dem Zettel sollte man aber nun vor allem Karen Khachanov haben, der den Schwung aus seinem Turniersieg in Almaty voll und ganz nach Wien mitgenommen hat. Matteo Berrettini war gegen den Russen chancenlos. Aber diesen Eindruck hatte man von Lorenzo Musetti bis zum Beginn des zweiten Satzes gegen Alexander Zverev ja auch.

Hier das Einzel-Tableau in Wien