Erste Bank Open: Medevedev kommt zur Titelveretidigung, auch Zverev dabei

Erste Bank Open mit Medvedev und Zverev – neben den Siegern der vergangenen beiden Jahre schlagen auch Sinner und Musetti beim Wiener Tennis-Highlight auf.

von PM

zuletzt bearbeitet: 28.06.2023, 12:01 Uhr

© Bildagentur Zolles KG Daniil Medvedev im vergangenen Jahr in der Wiener Stadthalle

Exakt morgen in vier Monaten – am 29. Oktober 2023 – wird der diesjährige Sieger bei den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle gekürt! Bei der 49. Auflage des am 21. Oktober beginnenden und mit 2.559.790 Euro dotierten ATP-Turniers werden zwei Superstars zum engsten Favoritenkreis zählen, die sich in den vergangenen beiden Jahren bereits in die Siegerliste des heimischen Tennis-Highlights eingetragen haben. So hat Titelverteidiger Daniil Medvedev ebenso sein Antreten bei den Erste Bank Open 2023 zugesagt wie Alexander Zverev, der 2021 triumphiert hat. Zudem haben auch die beiden italienischen Jungstars Jannik Sinner und Lorenzo Musetti ihren Start bestätigt.

Der aktuelle Weltranglisten-Dritte Daniil Medvedev hat im Vorjahr in Wien mit einem Dreisatzerfolg im Finale gegen den Kanadier Denis Shapovalov seinen 15. ATP-Titel errungen. In der laufenden Saison hat der 27-Jährige mit Triumphen in Rotterdam, Doha, Dubai sowie bei den ATP-Masters-1000-Turnieren in Miami und Rom diese Marke auf 20 in die Höhe geschraubt. Der Erfolg in Wien hatte für Medvedev eine besondere Bedeutung, waren doch er und seine Frau Darja erst zwei Wochen davor Eltern einer Tochter geworden. „Erstes Turnier als Papa und gleich gewonnen – dieser Sieg ist noch dazu mein größter Erfolg in diesem Jahr. Ich bin rundum glücklich momentan“, gab Medvedev damals mit einem strahlenden Lächeln zu Protokoll.

Einen besonderen Platz nimmt auch das Finale 2021 in der Turnier-Geschichte ein, in dem Alexander Zverev und der US-Amerikaner Frances Tiafoe eine große Tennis-Show boten. Der Deutsche hatte vor den Augen seiner Freundin Sophia Thomalla in zwei Sätzen das bessere Ende für sich. Nach der schweren Knöchelverletzung, die sich Zverev im vergangenen Jahr im Halbfinale der French Open in Paris gegen Rafael Nadal zugezogen hatte, ist der 19-fache ATP-Turniersieger wieder am besten Weg zurück zu alter Stärke. In Roland Garros erreichte er heuer erneut die Vorschlussrunde, und auch in der vergangenen Woche stand er beim Rasenturnier in Halle im Semifinale.

Neben Medvedev und Zverev werden auch die beiden 21-jährigen Italiener Jannik Sinner und Lorenzo Musetti bei den Erste Bank Open mit dabei sein. Sinner hat als aktuelle Nummer acht der Weltrangliste ebenso ein Karriere-Hoch erreicht wie Musetti mit Position 15. Für Sinner, der es 2021 in Wien bis ins Semifinale geschafft hat, stehen bereits sieben ATP-Turniersiege zu Buche. Musetti holte im Vorjahr in Hamburg seinen Premierentitel auf der Tour und gewann wenig später auch in Neapel. Für Schlagzeilen sorgte er heuer beim ATP-Masters-1000-Event in Monte Carlo, wo er im Achtelfinale Novak Djokovic bezwang. Ab nächsten Montag steht für das „Wiener Quartett“ einmal der Grand-Slam-Klassiker in Wimbledon auf dem Programm. Sollte einer dieser vier Stars als Wimbledon-Champion zum heimischen Saisonhöhepunkt kommen, hätte das einen zusätzlichen Reiz.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt die Teilnahme der letzten beiden Sieger der Erste Bank Open am heurigen Turnier feststeht. Daniil Medvedev und Alexander Zverev haben in Wien nicht nur erfolgreich gespielt, sondern auch die Fans mit ihrem attraktiven Tennis begeistert. Dazu kommen mit Jannik Sinner und Lorenzo Musetti zwei Vertreter der jungen, aufstrebenden Tennis-Garde. Es sind sich alle Experten einig, dass beide eine große und erfolgreiche Zukunft vor sich haben. In den kommenden Wochen und Monaten erwarten wir die Zusagen weiterer Topstars. Damit werden wir den Besuchern in diesem Jahr erneut ein höchst attraktives Teilnehmerfeld bei den Erste Bank Open präsentieren können“, betont Turnierdirektor Herwig Straka.