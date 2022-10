tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Oscar Otte verliert - der Heumarkt wird zum Deutschen-Loch

Oscar Otte ist als Lucky Loser bei den Erste Bank Open in Wien ausgeschieden. Damit ist kein einziger Deutscher mehr in den Tableaus vertreten.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.10.2022, 15:11 Uhr

© GEPA Pictures Oscar Otte ist in Wien ausgeschieden

Von Jens Huiber aus Wien

In Wengen, auf der immer noch längsten Abfahrt im Ski-Weltcup, hat es in einer Kurve (1954 schon, übrigens) so viele rot-weiß-roten Spitzenathleten aufgebirnt, dass sich diese spezielle Streckenpassage den Namen „Österreicher-Loch“ redlich verdient hat. Das Tenniszelt am Wiener Heumarkt hat das Potenzial, schon bald als „Deutschen-Loch“ Aufnahme in das Lexikon der spannendsten Locations auf der ATP-Tour zu finden. Denn Oscar Otte hat nun bereits sein zweites Match hintereinander in der #glaubandich-Arena verloren. Und auch Kevin Krawietz und Andreas Mies wurden hier am Montag von Sander Gille und Joran Vliegen aus dem Turnier komplimentiert.

Doch zurück zu Otte. Der Kölner hatte in der zweiten Qualifikations-Runde gegen Thiago Monteiro zwar in drei Sätzen verloren, war aber nach der Absage von Matteo Berrettini in das 32er-Raster gerutscht. Und durfte also am Dienstag die Festivitäten am Heumarkt gegen Daniel Evans eröffnen.

Otte im Frühjahr stark

Otte hat in den letzten Wochen nicht mehr die Form erreicht, die ihn im Frühjahr in die Halbfinali in München, Stuttgart und HalleWestfalen getragen hat. Das Selbstvertrauen des Kölners scheint darunter ein wenig gelitten zu haben, was sich auch darin ausdrückt, dass Ottes Spielansatz nicht mehr ganz so witzig ist wie etwa bei den genannten Rasenturnieren. Nun greift der Vorhand-Slice per se auf Rasen deutlich besser als in einem Hartplatz in der Halle. Und ab und zu hat Otte diesen ja auch in Wien eingestreut.

Nein, das Match gegen Evans hat sich sehr gut anschauen lassen. Weder Otte noch der Brite sind verdächtig, einen Gegner zu übermuskeln. Auch wenn der Aufschlag des Deutschen ein Brett ist. Aber den hat Otte gleich im ersten Versuch am Dienstag verloren, wie auch den ersten Satz gegen Evans mit 3:6. In Durchgang zwei schein sich das Blatt zu wenden, Evans schaffte im letztmöglichen Moment das Re-Break, also zum 5:5. Und gewann dann auch noch das Tiebreak mit 7:3.

Kanada mit Shapovalov gegen Deutschland

Ein zweiter Frühling ist ja nicht nur Oscar Otte als Einzelspieler zu wünschen, sondern auch dem gesamten deutschen Tennis. Denn Otte wird als Nummer eins im Davis-Cup-Team ins Viertelfinale in Malaga gehen. Und das liest sich nach Bekanntwerden der Nominierungen am Montag plötzlich deutlich anspruchsvoller als gedacht: Da wurde nämlich bekannt, dass die kanadischen Gegner von Michael Kohlmanns Mannschaft doch mit Denis Shapovalov angreifen werden. Der Linkshänder hatte in der Zwischenrunde in Valencia noch ausgesetzt. Einzelpunkte sind da gefragt. Und Oscar Otte muss seinen wohl gegen Félix Auger-Aliassime holen.

