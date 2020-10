tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Sensation! Schwacher Novak Djokovic scheitert an Lorenzo Sonego

Sensation bei den Erste Bank Open. Lorenzo Sonego besiegte im Viertelfinale einen schwachen Novak Djokovic mit 6:2 und 6:1 und steht im Halbfinale.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 30.10.2020, 19:17 Uhr

Lorenzo Sonego spielte gegen Novak Djokovic das Spiel seines Lebens

Der italienische Lucky Loser Lorenzo Sonego, der sich zuletzt überraschend gegen den aufschlagstarken Polen Hubert Hurkacz durchsetzen konnte, war durchaus eine Überraschung in der Runde der letzten Acht der Erste Bank Open. Nun standen die Weichen aber auf Ausscheiden, sollte auf der anderen Seite des Netzes doch Novak Djokovic, die Nummer eins der Tenniswelt, warten.

Anstatt vor Ehrfurcht zu erstarren, startete der Italiener aber furios, schnappte sich gleich im ersten Spiel das Break und war in der Anfangsphase der deutlich bessere Spieler am Platz. Zwar auch, weil Djokovic sich überraschend fehleranfällig präsentieren sollte, hauptsächlich aber, weil Sonego eine sehr ambitionierte und risikofreudige Vorstellung darbot - und im nächsten Aufschlagspiel des Serben gleich das nächste Break schaffen sollte.

Sonego schlägt Djokovic als erster Lucky Loser jemals

Das war gleichbedeutend mit dem Satzgewinn für den Italiener, der zwar einen Novak Djokovic gegen sich hatte, der langsam aber sicher ins Match fand, diesen aber mit starken Aufschlägen auf Distanz halten konnte und so den ersten Durchgang mit 6:2 gewinnen sollte. Der Höhenflug des Italieners sollte auch zum Start in den zweiten Satz anhalten, Sonego holte sich erneut das frühe Break, sah sich beim Stand von 1:2 aber erstmals mit Breakbällen gegen sich konfrontiert. Der Weltranglisten-42. zeigte sich in dieser Phase aber ganz besonders nervenstark, wehrte alle Chancen des Serben ab und stellte auf 3:1.

Jetzt schien der Italiener in der Form seines Lebens zu sein, Sonego schaffte ein weiteres Break zum 4:1. Auch im nächsten Aufschlagspiel konnte der Italiener Breakchancen abwehren, immer wieder war es der One-Two-Punch mit der Vorhand, mit dem Sonego zum Erfolg kam. Mit dem besten Ball in dieser Partie holte sich Sonego auch dieses Game, nur ein Spiel sollte dem Weltranglisten-42. auf den größten Sieg seiner Karriere fehlen. Djokovic hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits leicht aufgegeben, spielte unmotivierte Serve-And-Volley-Versuche und hatte folgerichtig den ersten Matchball gegen sich. Sonego konnte verwandeln - und stand im Halbfinale.

Es ist dies die erste Niederlage Djokovic gegen einen Lucky Loser in seiner gesamten professionellen Laufbahn. Lorenzo Sonego konnte damit dem großen Dominatoren der Saison eine von nur zwei Niederlagen im Kalenderjahr 2020 zufügen. Gar nur eine hatte der Branchenprimus sportlich auf dem Platz verloren, die andere resultierte aus einer Disqualifikation bei den US Open.