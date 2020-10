tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: ServusTV überflügelt ORF im Quoten-Duell

ServusTV darf sich bei der Premiere als Host Broadcaster der Erste Bank Open über tolle Quoten freuen - das Match von Dominic Thiem gegen Cristian Garin sahen beim Salzburger Sender fast doppelt so viele wie im ORF.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.10.2020, 12:57 Uhr

Dominic Thiem sorgt bei ServusTV für Top-Quoten!

Als neuer Host Broadcaster der Erste Bank Open hat ServusTV bewiesen, dass man ganz großes Tennis kann. Mit insgesamt 27 Kameras wird diese Woche aus der Wiener Stadthalle übertragen, 80 Leute umfasst die Crew. Der große Aufwand hat sich gelohnt: 45 TV-Stationen haben das ServusTV-Signal übernommen und das Wiener Turnier damit weltweit perfekt ins Bild gerückt.

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Obergrenze von 1000 Zusehern pro Session kommt der TV-Übertragung heuer wohl eine noch wichtigere Rolle zu als in den Vorjahren - und ServusTV scheint dabei neben der technischen Umsetzung auch mit seinem Team punkten zu können.

Thiem ab dem Viertelfinale exklusiv auf ServusTV

Denn der Sender aus Salzburg darf sich über sensationelle Quoten freuen: Schon am Dienstag, beim ersten Auftritt von Dominic Thiem in der Stadthalle, hatte ServusTV gegenüber dem ORF klar die Nase vorn: 237.000 Zuschauer sahen das Match gegen Vitaliy Sachko bei ServusTV, 142.000 beim ORF.

Noch deutlicher fiel das Ergebnis bei der Achtelfinal-Partie Thiem vs Garin aus. Mit 242.000 Zuschauern verfolgten die Machtdemonstration von Österreichs Nr. 1 bei ServusTV fast doppelt so viele Tennisfans wie beim ORF (124.000). Und das große Plus von ServusTV: Das Viertelfinale gegen Andrey Rublev (auch im Tennisnet-Liveticker) hat man heute exklusiv live im Programm. Auch ein mögliches Semifinale mit Thiem sowie das Finale gibt’s exklusiv bei ServusTV zu sehen.