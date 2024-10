tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: So viel Preisgeld gibt es heuer in Wien zu gewinnen

Ein gutes Abschneiden bei den Erste Bank Open in Wien zahlt sich auch in finanzieller Hinsicht aus.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.10.2024, 20:04 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© GEPA pictures In Wien geht es neben dem Titel auch um viel Geld

Die österreichischen Tennisfans dürfen sich im Rahmen der Erste Bank Open in Wien einmal mehr auf Weltklasse-Tennis freuen. Ab der kommenden Woche werden in der Bundeshauptstadt unter anderem Alexander Zverev und Daniil Medvedev aufschlagen, zudem wird Dominic Thiem zum letzten Mal auf der ATP-Tour zu sehen sein.

In finanzieller Hinsicht wird sich Thiems letzter Auftritt auf der großen Tennisbühne jedenfalls auszahlen. Selbst im Falle einer Erstrundenniederlage erhielte der ehemalige Weltranglistendritte 19.270 Euro, insgesamt wird in Wien ein Preisgeld in Höhe von 2.470.310 Euro ausgeschüttet. Das sogenannte “Total Financial Commitment” beläuft sich sogar auf 2.626.045 Euro.

Der Sieger der Erste Bank Open 2024 wird neben 500 Punkten für die Weltrangliste ein Preisgeld in Höhe von 461.920 Euro einsacken. Zum Vergleich: Im Vorjahr erhielt Jannik Sinner, der in dieser Saison nicht in Wien aufschlagen wird, für seinen Triumph 450.650 Euro.

Einzel:

Sieger € 461.920/500 Punkte

Finalist: € 248.540/330 Punkte

Halbfinalist: € 132.470/200 Punkte

Viertelfinalist: € 67.680/100 Punkte

Achtelfinale: € 36.130/50 Punkte

Erste Runde: € 19.270/0 Punkte

Doppel (pro Team):

Sieger: € 151,740/500 Punkte

Finalist: € 80,930/300 Punkte

Halbfinalist: € 40.950/180 Punkte

Viertelfinalist: € 20-470/90 Punkte

Erste Runde: € 10.600/0 Punkte