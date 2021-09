tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev und Andy Murray schlagen in Wien auf

Die Erste Bank Open in Wien warten auch im Jahr 2021 wieder mit einem starken Teilnehmerfeld auf: So werden unter anderem Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev und Andy Murray in der österreichischen Bundeshauptstadt an den Start gehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.09.2021, 09:57 Uhr

© GEPA Pictures Die Erste Bank Open warten auch in diesem Jahr mit einem großartigen Teilnehmerfeld auf

Die österreichischen Tennisfans werden bei den Erste Bank Open auch in diesem Jahr wieder auf ihre Kosten kommen: Wie bei einer Pressekonferenz am Dienstag bekanntgegeben wurde, werden beim ATP-500-Turnier in Wien aus den aktuellen Top Ten Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Matteo Berrettini und Casper Ruud an den Start gehen.

Mit Felix Auger-Aliassime, Jannik Sinner und Lorenzo Musetti, der mit einer Wildcard ausgestattet ist, werden in Wien auch drei Youngsters ihr Können unter Beweis stellen. Die zweite Wildcard ging indes an den dreifachen Grand-Slam-Sieger Andy Murray, der 2015 und 2016 bereits die Trophäe aus Wien davontrug. Der Cut-Off der Erste Bank Open liegt in diesem Jahr bei Weltranglistenposition 37.

Nicht mit dabei sein werden hingegen die derzeit verletzten Rafael Nadal, Dominic Thiem und Roger Federer. Auch Novak Djokovic, der im Vorjahr im Viertelfinale ausgeschieden war, steht ebenso wie Titelverteidiger Andrey Rublev und US-Open-Sieger Daniil Medvedev nicht auf der Teilnehmerliste.

Zweiter Court auf dem Heumarkt

Besonderes Highlight für die Fans: Der zweite Matchcourt wird in diesem Jahr erstmals auf dem Wiener Heumarkt liegen. "Das war ein Projekt, mit dem wir schon länger geliebäugelt haben", erklärte Turnierdirektor Herwig Straka.

Wie er gegenüber der Kleinen Zeitung betonte, rechnet Straka anders als im Vorjahr heuer mit einem vollen Haus. Dem vom 25. bis 31. Oktober stattfindenden ATP-Turnier in Wien dürfen nach einem Beschluss von Bürgermeister Michael Ludwig nur geimpfte oder genesene Personen beiwohnen.

Die gesamte Entry List im Überblick