tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Stefanos Tsitsipas verspielt Führung gegen Borna Coric

Borna Coric ist als letzter Spieler in das Viertelfinale der Erste Bank Open 2022 eingezogen. Der Kroate gewann gegen Stefanos Tsitsipas mit 4:6, 6:4 und 7:6 (4).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.10.2022, 22:18 Uhr

© GEPA Pictures Stefanos Tsitsipas bei den Erste Bank Open in Wien

Nach knapp einer Stunde sah es im letzten Achtelfinale der Erste Bank Open 2022 so aus, als sollte Stefanos Tsitsipas nichts mehr auf seinem Weg unter die letzten acht des Stadthallen-Turniers aufhalten können. Der Grieche hatte da vor immer noch sehr gut gefüllten Tribünen den ersten Satz gegen Borna Coric gerade mit 6:4 gewonnen, führte auch in Durchgang zwei mit einem Break und also 2:0. Aber Coric wollte den Abend so schnell dann auch wieder nicht beenden, schaffte mit einem sehenswerten Lob das Re-Break.

Und damit nicht genug: Der Kroate fand immer besser ins Match, holte sich mit dem nächsten Break den Satzausgleich. In der Entscheidung sah es nun wieder nach einem Sieg von Borna Coric aus. Denn der regierende Cincinnati-Champion ging mit einem Break mit 3:2 in Führung. Tsitsipas konterte umgehend. Dass das Match in einem Tiebreak, entschieden wurde, war da nur passend.

Am Ende war es Borna Coric, der sich feiern lassen durfte. Und mit dem 7:4 eine beeindruckende Serie noch verbesserte: So hat der Kroate auf der ATP-Tour mittlerweile 18 von 22 Tiebreaks in Entscheidungssätzen gewonnen.

Sinner im Viertelfinale gegen Medvedev

Gegner im Viertelfinale wird Hubert Hurkacz sein, der sich gegen Emil Ruusuvuori ziemlich schwer tat. Am Ende aber mit 7:5, 4:6 und 6:3 gewann. Ganz oben im Tableau haben sich Daniil Medvedev mit einem 6:3 und 6:3 gegen Dominic Thiem und Jannik Sinner verabredet. Sinner besiegte Francisco Cerundolo mit 7:5 und 6:3.

Grigor Dimitrov und Marcos Giron werden den Viertelfinal-Freitag ab 14 Uhr eröffnen. Das letzte Match des Tages bestreiten schließlich Daniel Evans und Denis Shapovalov.

Hier das Einzel-Tableau in Wien