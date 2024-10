tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Struff scheitert in Runde eins an de Minaur

Jan-Lennard Struff ist in der ersten Runde der Erste Bank Open 2024 in drei Sätzen an Alex de Minaur gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.10.2024, 15:53 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Jan-Lennard Struff am Dienstag in der Wiener Stadthalle

Es ist gut losgegangen für Jan-Lennard Struff in seiner Erstrunden-Partie der Erste Bank Open 2024 gegen den an Position zwei gesetzten Alex de Minaur. Struff gewann den ersten Satz problemlos mit 6:2 - verlor dann aber im siebenten Duell mit de Minaur komplett den Faden. So sehr, dass nun der Australier die beiden folgenden Durchgänge jeweils mit 6:2 für sich entschied.

Dabei war Alex de Minaur nach den US Open zu einer Zwangspause verdonnert, sein Körper machte nicht mit. Was allerdings auch für Jan-Lennard Struff gilt, der nach seiner Ersatzrolle beim Laver Cup nach Asien geflogen ist, dort aber nicht spielen konnte. Im Achtelfinale spielt de Minaur am Donnerstag gegen Flavio Cobolli. Der Italiener hatte sich bereits gestern gegen Alejandro Davidovich Fokina in zwei knappen Sätzen behauptet.

Somit liegen alle deutschen Hoffnungen auf einem Turniersieg im Einzel wieder einmal auf Alexander Zverev. der Turnierfavorit bestreitet bereits am morgigen Mittwoch sein Achtelfinale - entweder gegen Marcus Giron oder gegen Alex Michelsen.

Hier das Einzel-Tableau in Wien