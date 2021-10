tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: "Tennis 2 Go" - die nächste Innovation in Wien

Mit einer Weltpremiere warten die Veranstalter des ATP-500-Turniers in Wien auf! Die jüngste Innovation heißt „Tennis 2 Go“ und bietet Weltklassetennis mitten in der Stadt am Platz des Wiener Eislauf-Vereins am Heumarkt.

zuletzt bearbeitet: 21.10.2021, 13:06 Uhr

„Wir wollen Tennis für noch mehr Fans neu erlebbar machen und haben deshalb diesen Schritt gesetzt, um diesen packenden Sport auch im Herzen der Stadt präsentieren zu können. Neben dem Schauplatz Wiener Stadthalle haben wir hier am Platz des Wiener Eislauf-Vereins unseren zweiten Matchcourt errichtet. Diese neue Location ist ein absolutes Highlight, das es in dieser Form auf der ATP-Tour bisher noch nicht gegeben hat und daher eine Weltneuheit darstellt“, erläuterte Turnierdirektor Herwig Straka anlässlich der Eröffnung des Tenniszelts am Mittwoch, der auch Bezirksvorsteher Erich Hohenberger, WEV-Präsident Thomas Meixner und Michael Tojner, Mehrheitseigentümer und Aufsichtsratsvorsitzender der VARTA AG, beiwohnten.

Tage der offenen Tür mit Gratis-Eintritt am 21. und 22. Oktober

Völlig neuartig ist auch das Konzept von Tennis 2 Go! Zwei Stunden Tennis-Genuss gibt es bereits ab 10 Euro – und das sowohl für das Training der Stars als auch für die Matches! „In der 10-Uhr- oder in der Mittagspause, nach Büroschluss oder mit Freunden einfach zwischendurch – bei Tennis 2 Go ist den ganzen Tag Action garantiert!“, so Straka

Tickets für Tennis 2 Go sind direkt vor Ort erhältlich. Ebenfalls neu an diesem Konzept ist, dass die Besuchsdauer individuell gewählt werden kann – wer also länger als zwei Stunden bleiben möchte, kann das gegen einen Aufpreis gerne tun! Der Court am Platz des Wiener Eislauf-Vereins am Heumarkt wird mehr als 1.200 Zuschauern Platz bieten. Um erste Eindrücke sammeln zu können, gibt es am Donnerstag und Freitag (bis 16.00 Uhr) dieser Woche zwei Tage der offenen Tür, an denen die Besucher bei freiem Eintritt Tennis-Luft schnuppern können

Saisonstart auch beim Wiener Eislauf-Verein

Zeitgleich mit Tennis 2 Go startet auch der Wiener Eislauf-Verein, der dieses spannende Projekt erst ermöglicht hat, am 23. Oktober in eine neue Saison. Eislaufbegeisterte können wieder bis März 2022 ihre Runden drehen. Eine Woche lang, bis 29. Oktober, wird dann am 6.000 Quadratmeter großen Platz parallel Eis gelaufen und Tennis gespielt. „Wir freuen uns sehr darüber, dass eine Veranstaltung dieser Größenordnung bei uns beim Wiener Eislauf-Verein ausgetragen wird. Auf einem Veranstaltungsort findet Eislaufen und Weltklassetennis gleichzeitig statt. Ein weltweit einmaliges Erlebnis, das hoffentlich viele Besucher anlockt“, erklärte WEV-Präsident Thomas Meixner.

Neue Kultur- und Sportevents stellen Weichen für die Zukunft am Wiener Heumarkt

„Tennis 2 Go ist ein hervorragendes Konzept, um Kinder und Jugendliche für den Tennis-Sport zu begeistern. Das ist auch die Philosophie der VARTA, die sich seit vielen Jahren im Jugendsport engagiert – als Partner des Österreichischen Tennisverbandes, aber auch im Fußball unter anderem mit dem Sponsoring des internationalen SK Rapid U15 Jugendturniers und dem alljährlichen VARTA Cup in Haag. Als leidenschaftlicher Tennisspieler begeistert es mich natürlich, dass die Erste Bank Open zum ersten Mal hier bei uns am Heumarkt gastieren“, betonte Michael Tojner, Mehrheitseigentümer und Aufsichtsratsvorsitzender der VARTA AG.

Die kommenden Veranstaltungen zeigen, welches Potenzial das Heumarktareal hat und wie dieses neben dem traditionellen Eissport ganzjährig belebt werden kann. „Sport, Musik und Gastlichkeit bestimmen dieses Grätzel seit mehr als einem Jahrhundert. Neben den Wiener Kulturgütern Eislauf-Verein, Konzerthaus und dem Hotel InterContinental wird der große Platz ein frei zugänglicher Treffpunkt und Erlebnisraum, aber auch ein Ort des kulturellen und sportlichen Geschehens werden. Wir wollen dazu beizutragen, das Grätzel noch lebenswerter mitzugestalten“, sagte Tojner, der die ersten 500 Tickets für Tennis 2 Go, gesponsert von VARTA, an Bezirksvorsteher Erich Hohenberger übergab.

„Der Bezirk stellt die 500 Tickets jenen Menschen zur Verfügung, die in den vergangenen eineinhalb Jahren Außergewöhnliches geleistet haben. Es sind die Ärztinnen und Ärzte, das Pflegepersonal und alle Spitalsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter der Rudolfsstiftung, des Herz-Jesu-Spitals und des Franziskus Spitals, denen wir mit dieser Aktion für ihren unermüdlichen Einsatz und ihr Engagement danken möchten. Nach der Beachvolleyball-EM haben wir nun das nächste tolle Sportevent in unserem schönen 3. Bezirk! Die Konzeption, Jugendliche zum Sport zu bringen, ist großartig und gerade in Zeiten wie diesen wichtig. Stellvertretend für alle, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben, darf ich Herwig Straka und Michael Tojner danken!“, sagte Erich Hohenberger.