tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Tsitsipas, Zverev mit der Abendschicht, Novak fordert Sinner

Am Donnerstag folgen bei den Erste Bank Open 2021 die nächsten Auftritte von Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev und Lokalmatador Dennis Novak.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.10.2021, 21:11 Uhr

© GEPA Pictures Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev und Dennis Novak spielen heute in der Stadthalle

Er habe sich sehr gefreut über die Leistung von Dennis Novak gegen Gianluca Mager, sagte Jürgen Melzer am Mittwoch in Wien. Aber gegen Jannik Sinner müsste noch einmal eine Steigerung her. Diese wird tatsächlich notwendig sein, denn Sinner hat seine Form aus Antwerpen, wo er ohne Satzverlust den Titel geholt hat, mit nach Wien gebracht. Zu sehen wird die Partie des einzigen österreichischen Starters im Einzel als zweite Partie nach 14 Uhr sein, den Auftakt in der Stadthalle bestreiten Gael Monfils und Diego Schwartzman. ServusTV überträgt diese wie auch alle anderen Partien live im TV und Livestream.

Ab 17:30 Uhr gehen dann die beiden Turnierfavoriten in die Bütt. Zunächst nimmt sich Alexander Zverev den Australier Alex de Minaur an die Brust. Im Head-to-Head steht es 4:1 für Zverev, die letzte Begegnung beim ATP Cup 2020 ging allerdings an den Australier.

Tsitsipas zum dritten Mal 2021 gegen Tiafoe

Das letzte Match des Tages bestreiten Stefanos Tsitsipas und Frances Tiafoe. Diese Partie gab es bislang zwei Mal: In Wimbledon in diesem Sommer gewann Tiafoe glatt in drei Sätzen, bei den Olympischen Spielen in Tokio hatte Tsitsipas die Nase vorne. Darüber hinaus durften sich die beiden 2018 beim #NextGen Masters in Mailand austoben, damals mit dem besseren Ende für Tsitsipas.

Aber auch am Heumarkt gibt es am Donnerstag großes Tennis. Félix Auger-Aliassime eröffnet um 13 Uhr gegen Cameron Norrie, dann versucht sich Lorenzo Sonego an Casper Ruud. Im dritten Match des Tages geht es für Philipp Oswald und Oliver Marach dann gegen John Peers und Filip Polasek. Letztere hatten am Mittwoch an gleicher Stelle die Karriere von Jürgen Melzer beendet.

Hier der Spielplan für den Donnerstag