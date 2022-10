tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Überraschung! Grigor Dimitrov stoppt Andrey Rublev

Grigor Dimitrov hat zum Auftakt des vierten Hauptfeld-Tages bei den Erste Bank Open in Wien für eine Überraschung gesorgt und Andrey Rublev in zwei Sätzen aus dem Turnier befördert.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.10.2022, 15:29 Uhr

© GEPA pictures Grigor Dimitrov steht im Wien-Viertelfinale

Vor Beginn der Erste Bank Open in Wien verlor Grigor Dimitrov drei Matches in Folge, in der österreichischen Bundeshauptstadt zeigt der Bulgare bislang aber starke Leistungen: Nach seinem überzeugenden Auftakterfolg über Thiago Monteiro setzte sich der 31-Jährige im Achtelfinale gegen den an Position drei gesetzten Andrey Rublev in zwei Sätzen durch.

Dimitrov legte in der bereits prächtig gefüllten Wiener Stadthalle einen starken Start hin und ging schnell mit 4:1 in Führung. Diesen Vorsprung ließ sich der Weltranglisten-32. nicht mehr nehmen, Satz eins ging mit 6:3 an den Bulgaren. Im zweiten Durchgang reichte Dimitrov ein Break zum 3:2. Nach 71 Minuten Spielzeit verwandelte er seinen zweiten Matchball zum 6:3 und 6:4-Erfolg.

Im Viertelfinale trifft Dimitrov am Freitag auf Marcos Giron. Der US-Amerikaner behauptete sich am Heumarkt gegen den an Position sieben gesetzten Cameron Norrie ebenfalls überraschend glatt mit 6:3 und 6:4.

+++ Alle Matches live bei ServusTV und ServusTV On +++

Hier das Einzel-Tableau in Wien