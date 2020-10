tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Weltranglisten-Erster Novak Djokovic kommt nach Wien

Großer Erfolg für die Veranstalter der Erste Bank Open in Wien. Wie der Weltranglisten-Erste, Novak Djokovic, im Anschluss an seine Finalniederlage bei den French Open bekanntgab, wird er beim ATP-500-Event in Wien starten.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 12.10.2020, 10:11 Uhr

Novak Djokovic wird bei den Erste Bank Open in Wien an den Start gehen

Die Erste Bank Open 2020 dürfen sich auf das beste Teilnehmerfeld freuen, das es beim ATP-500-Event in der österreichischen Hauptstadt je zu sehen gab. Das war bereits vor dem gestrigen Sonntag klar, nun aber ließ einer der ganz großen Stars der Branche eine weitere Bombe platzen. Novak Djokovic, die Nummer eins der ATP-Weltrangliste, hat sich nämlich für das Turnier in Wien angekündigt und wird dank einer Wildcard in der Wiener Stadthalle aufschlagen, das gaben die Veranstalter in einer Presseinformation bekannt.

Neben Djokovic werden außerdem mit Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Diego Schwartzman, Matteo Berrettini und Andrey Rublev gleich sieben Spieler aus den Top-10 der Weltrangliste aufschlagen. Für den Serben ist es der erste Start in Wien seit seinem Titel im Jahr 2007. Für Dominic Thiem, der im Vorjahr einen Triumph vor Heimkulisse feierte, ist die Konkurrenz damit so stark wie nie.

„Aufgrund der derzeitigen Umstände ist die Austragung in diesem Jahr auch ein starkes Investment der e|motion group in das Turnier. Trotz drohender Verluste wegen der drastischen Reduktion der zugelassenen Besucher war es immer unser erklärtes Ziel, die Erste Bank Open auch in diesem Jahr durchzuführen und damit auch Zuversicht zu versprühen, indem wir den Sport- und Tennisfans wieder ein Live-Event bieten. Die großartige Besetzung ist der Lohn und zugleich eine Bestätigung für unseren eingeschlagenen Weg“, betonte Turnierdirektor Herwig Straka in einer Aussendung.