Erste Bank Open Wien 2024: Rodionov, Marterer und Ritschard starten in die Qualifikation

Jurij Rodionov, einziger Österreicher in der Qualifikation der mit 2.626.045 Euro dotierten Erste Bank Open in Wien, trifft am Samstag zum Auftakt der Qualifikation auf den als Nummer drei gesetzten Spanier Jaume Munar.

von PM / Red.

zuletzt bearbeitet: 19.10.2024, 09:41 Uhr

© GEPA Pictures Jurij Rodionov vertritt in Wien die österreichischen Farben in der Qualifikation der Erste Bank Open 2024.

Das Match des Niederösterreichers mit aktueller ATP-Position 193 gegen den Weltranglisten-65. Munar ist als zweite Partie nach 12.00 Uhr auf dem Centre Court der Stadthalle angesetzt.

Ab 11.00 Uhr bekommt es der topgesetzte Tscheche Jakub Mensik mit dem Schweizer Alexander Ritschard zu tun, nicht vor 12.00 Uhr ist dann der routinierte Franzose Richard Gasquet gegen den Serben Dusan Lajovic im Einsatz. Das letzte Einzel des Tages auf dem Centre Court bestreiten der Spanier Pablo Carreno Busta und der Brasilianer Thiago Seyboth Wild.

Auf dem “Glaubandich”-Court sieht sich der Deutsche Maximilian Marterer ab 11 Uhr dem an Nr. 5 gesetzten Franzosen Alexandre Muller gegenüber.

Ebenfalls am Samstag findet mit Beginn um 12.00 Uhr die Auslosung für den Hauptbewerb statt, bei der Österreichs Nachwuchshoffnung Joel Schwärzler und der aufstrebende Italiener Flavio Cobolli anwesend sein werden.

