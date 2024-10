ATP Shanghai: Jakub Mensik schlägt Rublev und folgt Ivan lendl

Jakub Mensik siegte gegen Andrey Rublev beim ATP Masters in Shanghai 6:7(7), 6:4, 6:3 und tritt damit in die Fußstapfen von Ivan Lendl.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 05.10.2024, 13:04 Uhr

© Getty Images Jakub Mensik sammelte in diesem Jahr bereits drei Siege gegen Top10-Spieler.

Jakub Mensik durfte sich nach 2:32 Stunden über den hart erkämpften Erfolg gegen Andrey Rublev freuen. Der 19-Jährige Tscheche setzt damit ein nächstes Ausrufezeichen auf der Tour und erhöht mit dem Sieg gegen den Weltranglistensechsten auch die Erwartungen für die kommenden Monate.

Für Jakub Mensik war der Erfolg gegen Andrey Rublev nicht der erste Triumph gegen einen Top10-Spieler in diesem Jahr. Der 65. Des ATP-Rankings siegte bereits zum dritten Mal in diesem Jahr gegen einen der besten zehn Spieler auf der Tour.

Jakub Mensik schlug Andrey Rublev bereits in Doha

Denn bereits im Februar gewann der Teenager gegen Rublev eine Partie. Im Viertelfinale von Doha benötigte Mensik sogar nur zwei Sätze und zog anschließend in das Endspiel ein. Im Mai folgte beim Masters in Madrid ein Sieg gegen Grigor Dimitrov.

Jakub Mensik ist damit der zweite Spieler mit tschechischer Staatsbürgerschaft, dem das Kunststück von drei Top10-Erfolgen im Teenageralter gelang. Ivan Lendl sammelte vor 45 Jahren ebenfalls drei Siege gegen die Topspieler und war dabei noch Teenager.

Gutes Omen wiederum für Jakub Mensik, der in der dritten Runde von Shanghai nun auf Alexander Shevchenko treffen wird und seinen Lauf in China fortsetzen will. Vielleicht als Basis für mehr kommenden Erfolge. Ein neues Karrierehoch im Ranking ist bereits sicher.

