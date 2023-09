Erste Bank Open Wien: Starterfeld mit 8 der Top 15 - Medvedev führt Feld an

Die Topstars der Erste Bank Open vom 21. bis 29. Oktober 2023 haben in den vergangenen zwei Wochen mit grandiosen Leistungen bei den US Open einen Vorgeschmack darauf geboten, was die Fans in der Wiener Stadthalle und bei Erste Bank Open 2 Go erwartet! Mit Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Alexander Zverev und Frances Tiafoe haben beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres in New York gleich vier Wien-Starter das Viertelfinale erreicht.

zuletzt bearbeitet: 11.09.2023, 14:57 Uhr

Wien-Titelverteidiger Daniil Medvedev zog in Flushing Meadows sogar in das Endspiel ein und knüpfte damit an seine Glanzleistungen in der laufenden Saison mit Turniersiegen in Rotterdam, Doha, Dubai, Miami und Rom an. Der Weltranglisten-Dritte führt ein extrem starkes Teilnehmerfeld bei den Erste Bank Open an: Mit Medvedev, Stefanos Tsitsipas (GRE/ATP-Rang 5), Andrey Rublev (6), Jannik Sinner (ITA/7), Alexander Zverev (GER/10), Frances Tiafoe (USA/11), Alex de Minaur (AUS/12) und Karen Khachanov (15) besteht die aktuelle Setzliste ausschließlich aus Stars, die derzeit in der Weltrangliste in den Top 15 zu finden sind.

„Diese Besetzung unterstreicht erneut, dass die Erste Bank Open in den vergangenen Jahren zu einer starken Marke geworden sind, die ein Garant für Tennissport auf allerhöchstem Niveau und Top-Entertainment ist – und das ab demersten Ballwechsel in der Qualifikation bis zum letzten Punkt im Finale“, erklärt Turnierdirektor Herwig Straka.

Dass diese Entwicklung auch von den Tennisfans honoriert wird, schlägt sich in einem sehr gut laufenden Ticketvorverkauf nieder. Während Karten für die zweite Turnierhälfte bereits knapp werden, sind für die Anfangsphase noch ausreichend Tickets verfügbar. Nach dem Quali-Wochenende (21. und 22. Oktober) werden von Montag bis Mittwoch, 23. bis 25. Oktober, sämtliche Erstrunden-Partien des Hauptbewerbes ausgetragen – auch jene von Publikumsliebling Dominic Thiem!

Mit Thiem (2019), Rublev (2020), Zverev (2021) und Medvedev (2022) schlagen die Sieger der letzten vier Turniere auch heuer wieder in Wien auf. Allein dieses Quartett hat es bisher auf 71 Turniersiege auf der ATP-Tour gebracht. „Respekt vor diesem unglaublich starken Feld – da wird jedes Match eine große Challenge. Aber das Publikum in der Wiener Stadthalle ist eine riesige Stütze für mich. So war es bei meinem Turniersieg 2019, so war es im Vorjahr bei meinem Erstrundensieg gegen Tommy Paul, und so wird es auch heuer sein – da bin ich mir sicher“, so Dominic Thiem, dessen Auftaktmatch am Dienstag, 24. Oktober 2023, geplant ist.

Da erst am 27. September der Nennschluss für die Erste Bank Open erfolgt, ist es durchaus möglich, dass zum ohnehin bereits herausragenden Starterfeld noch weitere „Hochkaräter“ dazukommen. Straka: „Ich gehe davon aus, dass der Cut-Off ähnlich niedrig sein wird wie im vergangenen Jahr.“ Damals war Weltranglisten-Position 28 notwendig, um einen fixen Platz im Hauptfeld zu haben.

Neues "Look and Feel"

Die Erste Bank hat mit Beginn dieses Jahres den Prozess für einen neuen Markenauftritt in Gang gesetzt. Als logische Folge haben auch die Veranstalter der mit 2.559.790 Euro dotierten Erste Bank Open ein neues „Look and Feel“entwickelt, das sich durch alle Bereiche des Turniers zieht. So wird auf den Matchcourts in der Wiener Stadthalle und bei Erste Bank Open 2 Go im Vergleich zur bisherigen Farbkombination ein kräftigerer Blau-Ton aufgetragen.

Erste Bank Open 2 Go: Gratis-Eintritt beim Training der Stars

Der zweite Turnierschauplatz am Gelände des Wiener Eislauf-Vereins am Heumarkt hat sich als wahrer Volltreffer erwiesen. Auch heuer wird bei „Erste Bank Open 2 Go“ wieder Tennis mitten in der Stadt geboten. Das Training der Stars können die Fans kostenlos mitverfolgen, für die Matches sind Zweistundentickets zum Preis von 10 Euro erhältlich.

„Mit diesem Format wollen wir neue Zielgruppen erschließen und jedem die Möglichkeit bieten, Weltklasse-Tennis live zuerleben“, so Turnierdirektor Herwig Straka. Auch in diesem Jahr können die Trainingssessions der Topstars in dem 1.500 Besucherinnen und Besucher fassenden Tenniszelt auf dem WEV-Gelände am Heumarkt kostenlos besucht werden. Um alle Interessierten noch besser darüber informieren zu können, wer wann welche Einheit gebucht hat, werden die Trainingszeiten laufend auf der Homepage der Erste Bank Open aktualisiert und zudem in Kooperation mit dem Turnierpartner Infoscreen in U-Bahnstationen, Straßenbahnen sowie Bussen der Wiener Linien veröffentlicht.

Im Vorjahr haben Alexander Erler und Lucas Miedler im Doppel auf dem #glaubandich-Court ihren Siegeszug gestartet, den das rot-weiß-rote Duo in der Wiener Stadthalle mit einem 6:3, 7:6-Finaltriumph gegen die mexikanisch-argentinische Paarung Santiago Gonzalez/Andres Molteni perfekt gemacht hat. Auch in diesem Jahr stehen bei ErsteBank Open 2 Go bis Freitag, 27. Oktober 2023, wieder packende Einzel- und Doppelmatches auf dem Programm.

Erster Aufschlag mit der dritten Auflage von Red Bull BassLine

Eröffnet wird die Action am Heumarkt am Freitag, 20. Oktober 2023, ab 17.00 Uhr mit der dritten Auflage von Red Bull BassLine! Zugleich ist dieses revolutionäre Tiebreak-Turnier, bei dem sechs Tennis-Asse aufschlagen werden, auch das Opening-Event der diesjährigen Erste Bank Open.

Bei Red Bull BassLine wird Tennis völlig neu präsentiert! Das Turnier ist interaktiv, auf Schiedsrichter wird verzichtet. Dazu wird die Aufgabe der Linienrichter durch das „Electronic Line Calling“ übernommen. Ein Moderator holt zwischen den Punkten Stimmen der weiteren Teilnehmer ein, die sich in der Athletenzone auf Ergometern auf ihre nächsten Einsätze vorbereiten. Um viele jugendliche Fans anzusprechen, heizt ein DJ auch während der Ballwechsel die Stimmung an.

Bisher haben sich Carlos Alcaraz (2021) und Karen Khachanov (2022) in Wien in die Siegerliste von Red Bull BassLine eingetragen. „Dieses Format hat sich binnen kürzester Zeit sowohl bei den Spielern als auch beim Publikum super etabliert. Daher wollen auch in diesem Jahr wieder alle Topstars dabei sein. Wie das Feld bei Red Bull BassLine am Ende aussehen wird, entscheidet sich aber erst in den Wochen davor“, erläutert Herwig Straka.