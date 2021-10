tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open Wien: Zverev, Tsitsipas, Melzer - auch das Doppel mit Star-Aufgebot

Dass Jürgen Melzer mit Alexander Zverev im Doppel bei den Erste Bank Open 2021 antreten würde, steht schon seit einigen Wochen fest. Aber auch Stefanos Tsitsipas wird in der Stadthalle an den Start gehen. Mit Feliciano Lopez.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.10.2021, 15:09 Uhr

© GEPA Pictures Jürgen Melzer will es in Wien noch einmal wissen

Zunächst einmal Ehre, wem Ehre gebührt: Das überragende Doppelpaar des Jahres, Nikola Mektic und Mate Pavic, sind auch in Wien am Start, das Auftaktprogramm für die beiden Kroaten fällt mit Tim Pütz und Michael Venus aber gleich einmal ziemlich fordernd aus. Der Deutsche und sein neuseeländischer Partner standen zuletzt in Indian Wells im Halbfinale.

Jürgen Melzer hat für seine Abschiedsvorstellung in Wien Alexander Zverev an Land gezogen, die beiden treffen zum Auftakt auf Filip Polasek und John Peers - also jenes Duo, das vor wenigen Tagen in Indian Wells den Titel geholt hat. Oliver Marach und Philipp Oswald, die beiden anderen Lokalmatadoren in Wien, eröffnen gegen ein Qualifikanten-Paar.

Bei seiner Pressekonferenz am Samstag hat Zverev die Latte schon mal ziemlich hoch gelegt: Er wisse ja, dass es das letzte Turnier von Jürgen Melzer werden würde. Und da sollte man schon den Titel anpeilen.

Mit Stefanos Tsitsipas tritt auch die Nummer eins des Einzels im Doppel an, der Grieche hat sich mit Feliciano Lopez verabredet. Und mit Ivan Dodig und Marcelo Melo eine anspruchsvolle Aufgabe zugeordnet bekommen. Ebenfalls interessant: Andreas Mies, zweimaliger French-Open-Champion, dem nach seiner Verletzung für dieses Jahr Partner Kevin Krawietz abhanden gekommen ist, spielt mit Félix Auger-Aliassime. Der Deutsche und der Kanadier treffen auf Neal Skupski und Dan Evans.

Hier das Doppel-Tableau in Wien