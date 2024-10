Erste Bank Open: Zverev gegen Musetti - keine Revanche, aber ein Gradmesser

Alexander Zverev und Lorenzo Musetti treffen heute im zweiten Match nach 14 Uhr im Viertelfinale der Erste Bank Open 2024 aufeinander (live im TV und Livestream bei ServusTV und in unserem Liveticker). Der Deutsche hat mit Musetti noch eine Rechnung offen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.10.2024, 11:42 Uhr

© Getty Images So hat sich Lorenzo Musetti in Paris 2024 gefreut

Von Jens Huiber aus der Wiener Stadthalle

Kurzer Abgleich mit dem Kalender: Ja, das olympische Tennisturnier 2024 hat nach dem Highlight in Wimbledon stattgefunden. Das ist insofern von Relevanz, als dass sich Alexander Zverev bis zu seinem Sturz auf dem Heiligen Rasen an der Church Road (mit Recht) in ausgezeichneter Form wähnte. Danach ging es etwas bergab, wie er in Wien am Mittwoch konstatierte - nicht nur wegen des lädierten Knies.

Genau in diese Phase fiel auch das olympische Viertelfinale in Paris. Dorthin war die deutsche Nummer eins als Titelverteidiger angereist, was insofern nicht ganz stimmte, als dass man seine Titel in der Regel ja an jenem Ort verteidigt, an dem man diese zuvor gewonnen hat. Was bei Olympia nicht nur schwierig, sondern unmöglich ist. Nicht einmal das IOC hat die Chuzpe, die Spiele zweimal hintereinander an dieselbe Stadt zu vergeben.

Musetti holt sich Bronze

In jenem Viertelfinale trafen sich also Lorenzo Musetti und Alexander Zverev. Erstaunlicherweise erst zum zweiten Mal überhaupt auf der Tour. Zverev war nicht ganz fit, Musetti gewann mit 7:5 und 7:5 und sollte sich danach sein erstes olympische Edelmetall holen. Bronze gegen Félix Auger-Aliassime nämlich.

Und nun treffen sich Zverev und Musetti als wieder in der Runde der letzten acht. Diesmal in der Wiener Stadthalle, die Zverev mittlerweile schon fast als Zweitwohnsitz angeben kann. Red Bull BassLine, Thiem.Abschied, die beiden Matches gegen Joel Schwärzler und Marcus Giron - Zverev hat stets auf der großen Bühne aufgegeigt. Lorenzo Musetti ward dagegen bislang noch nicht gesehen: seien Erstrundenpartie gegen Lorenzo Sonego gewann der Filigran im Tenniszelt am Heumarkt, das Achtelfinale gegen Gael Monfils war prädestiniert für die Stadthalle. Aber Monfils musste krank zurückziehen.

Taugt diese Match nun zur großen Olympia-Revanche? Das wohl nicht. Aber es sollte der erste Gradmesser für Alexander Zverev werden, wie gut er wirklich drauf ist, bevor es nach Paris-Bercy und dann nach Turin geht.

Hier das Einzel-Tableau in Wien