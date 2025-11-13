Erste Nominierung für Billie Jean King Cup: Ella Seidel freut sich über Belohnung

Debütantin Ella Seidel sieht ihre erste Berufung ins deutsche Team für den Billie Jean King Cup auch als Belohnung für ihre Entwicklung der abgelaufenen Tour-Saison. Laura Siegemund musste indes kurzfristig für das Event absagen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 13.11.2025, 16:58 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Ella Seidel will sich im nächsten Jahr in den Top 100 etablieren.

"Vor allem die letzten Wochen waren für mich sportlich sehr, sehr gut und ich habe mein Ziel erreicht, in den Top-100 zu stehen", sagte Seidel dem SID: "Die Saison 2025 war allgemein sehr positiv und das ist jetzt nochmal ein schöner Saisonabschluss, beim Team dabei zu sein."

Die Mannschaft des Deutschen Tennis Bundes (DTB) kämpft in den kommenden Tagen in Ismaning um den Klassenerhalt. Das Team von Kapitän Rainer Schüttler trifft am Freitag auf die Türkei (15.00 Uhr/jeweils bei Tennis.de)und am Sonntag auf Belgien (13.00 Uhr). Das beste Team der Dreiergruppe spielt kommende Saison in der Weltgruppe.

Verbesserung um mehr als 50 Plätze

Seidel machte zuletzt mit Viertelfinalteilnahmen in Guangzhou und Seoul Werbung für sich. Die 20-Jährige verbesserte sich im Saisonverlauf von Rang 138 auf 85 und wird damit bei den Australian Open im Hauptfeld stehen.

Auch für die kommende Saison nimmt sich die Hoffnungsträgerin einiges vor. "Ich will mich auf jeden Fall nächstes Jahr in den Top 100 etablieren", sagte Seidel: "Wenn ich weiter arbeite und mein Spiel verbessere, hoffe ich, dass ich noch weiter nach vorne kommen kann."

Siegemund muss passen

Eine Hiobsbotschaft für das DTB-Team gab es indes am Donnerstag: Nach Tatjana Maria wird auch Laura Siegemund den deutschen Tennis-Frauen bei ihrer Mission Klassenerhalt in Ismaning fehlen. Die 37 Jahre alte Wimbledon-Viertelfinalistin musste Teamchef Rainer Schüttler kurzfristig wegen Rückenbeschwerden absagen. Umso mehr rückt nun wohl nun Ella Seidel in den Fokus. Angeführt wird das DTB.Team von Eva Lys.

Schüttler zeigte derweil Unverständnis für das komplizierte Prozedere bei der Nachnominierung von Brockmann. "Es ist schon überraschend, dass der Prozess dann so kompliziert ist. Das ist definitiv keine Entscheidung für die junge Spielerin und für den Sport, so wie es gelaufen ist", sagte der 49-Jährige. Da müsse der Tennis-Weltverband "ein bisschen was überdenken."