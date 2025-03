Erstmals seit über zwei Jahren: Daniil Medvedev verlässt die Top Ten

Erstmals seit über zwei Jahren wird Daniil Medvedev am kommenden Montag nicht mehr zu den Top Ten der Weltrangliste zählen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 26.03.2025, 07:27 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev verlor in Miami früh

Den Blick auf die neue Weltrangliste wird Daniil Medvedev am kommenden Montag wohl eher vermeiden. Denn der 29-Jährige wird erstmals seit Februar 2023 nicht mehr in den Top Ten des Rankings zu finden sein. Verantwortlich dafür ist Alex de Minaur, der den Russen durch seinen Achtelfinaleinzug beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami überholen wird.

Medvedev, der in Florida vor zwölf Monaten noch das Halbfinale erreichte hatte, fallen nach seinem Zweitrunden-Aus in diesem Jahr 360 Punkte aus der Wertung. Somit wird der US-Open-Champion von 2021 am nächsten Montag mit 3290 Punkten aller Voraussicht nach nur mehr auf Rang elf liegen. Lorenzo Musetti und Arthur Fils könnten Medvedev mit einem Turniersieg in Miami noch überholen.

Mit Ausnahme von zwei Wochen im Februar 2023 gehörte Medvedev seit Mitte Juli 2019 durchgehend zu den zehn besten Spielern der Welt. Im Jahr 2022 führte der Russe, der im Laufe seiner Karriere bereits 20 Turniere gewann, das Ranking für insgesamt 16 Wochen an.

In der jüngeren Vergangenheit suchte Medvedev allerdings vergebens nach seiner Topform. Seit Indian Wells 2024 wartet er bereits auf einen Finaleinzug, seinen bislang letzten Titel holte Medvedev im Mai 2023 beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom.

