ATP Masters Rom: Medvedev triumphiert gegen Rune - 20. Titel für den Russen!

Daniil Medvedev hat das ATP-Masters-1000-Turnier in Rom für sich entschieden. Medvedev besiegte im Endspiel Holger Rune mit 7:5 und 7:5.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.05.2023, 19:32 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Daniil Medvedev am Sonntag in Rom

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Sie funktioniert also doch: die Kombination zwischen Daniil Medvedev und dem Sand. Denn mit einem 7:5 und 7:5 gegen Holger Rune im Endspiel von Rom holte sich der Russe nicht nur seinen 20. Titel insgesamt, sondern auch den allerersten auf der Terre Battue. Mit demselben Ergebnis hatte Medvedev am Samstagabend übrigens auch schon Stefanos Tsitsipas besiegt.

Nach dem verlorenen ersten Satz erwischet Holger Rune den besseren Start in Durchgang zwei. Medvedev gelang zwar das Rebreak zum 3:3, Rune legte aber sofort wieder nach und servierte bei 5:4 zum Satzausgleich. Von diesem Zeitpunkt an erlaubte sich Daniil Medvedev aber keine Fehler mehr. Und verwertete seinen zweiten Matchball.

Medvedev gelang damit nicht nur eine Premiere auf Sand - sondern auch die Revanche gegen Rune. Denn vor wenigen Wochen in Monte-Carlo hatte sich noch der mittlerweile 20-jährige Däne sicher in zwei Sätzen behaupten konnte.

Immer wieder bemerkenswerten: All seine nun 20 Turniersiege hat der US-Open-Champion von 2021 bei verschiedenen Events erzielt. Was in Hinblick auf die French Open eine gute Nachricht ist. Denn dort hat Daniil Medvedev noch nie gewonnen.

Hier das Einzel-Tableau in Rom