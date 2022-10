tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Etste Bank Open 2022: Der "Thiemstag"ist zurück

Dominic Thiem wird erstmals am Dienstag bei den Erste Bank Open 2022 in Wien aufschlagen. Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas steigen am Mittwoch ein.

von PM

zuletzt bearbeitet: 23.10.2022, 18:36 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem darf am Dienstag wieder seine Fans in der Stadthalle grüßen

Zusammen mit seinem Namensgeber feiert bei den Erste Bank Open auch der Thiemstag ein Comeback! Dominic Thiem wird am Dienstag, 25. Oktober 2022, nicht vor 17.30 Uhr gegen den US-Amerikaner Tommy Paul (ATP-Rang 31) zum Erstrundenmatch bei seinem Heimturnier in der Wiener Stadthalle aufschlagen. Im Vorjahr musste der Erste-Bank-Open-Triumphator 2019 bekanntlich auf ein Antreten verzichten, zuletzt zeigte der Gewinner von 17 ATP-Turnieren in Gijon (ESP) und Antwerpen (BEL), wo er jeweils das Semifinale erreicht hat, stark ansteigende Form!

Mit Jurij Rodionov ist am Dienstag noch ein zweiter Lokalmatador im Einsatz – der Niederösterreicher trifft auf den Kanadier Denis Shapovalov, den er vor zwei Jahren ebenfalls in der Auftaktrunde der Erste Bank Open in zwei Sätzen bezwungen hat. Mit der Partie zwischen dem Polen Hubert Hurkacz und dem Vorjahresfinalisten Frances Tiafoe (USA) steht am Dienstag ein weiterer Erstrunden-Kracher auf dem Programm.

Der 26. Oktober wird zum nächsten Tennis-Feiertag, schließlich greift am Mittwoch der topgesetzte Daniil Medvedev gegen den Georgier Nikoloz Basilashvili in das Geschehen in der Wiener Stadthalle ein. Zudem stehen die Partien der dieswöchigen Finalisten Stefanos Tsitsipas (Stockholm) und Matteo Berrettini (Neapel) auf dem Programm. Tsitsipas trifft dabei auf den heimischen Wildcard-Spieler Dennis Novak, Berrettini prallt auf den Briten Daniel Evans.

Hier das Einzel-Tableau in Wien