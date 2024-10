European Open: Jiri Lehecka im Finale gegen Roberto Bautista Agut

Bei dem ATP-Tour-250-Turnier in Antwerpen treffen Jiri Lehecka und Roberto Bautista Agut im Finale aufeinander.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 19.10.2024, 19:54 Uhr

Jiri Lehecka setzt sich in drei Sätzen gegen Marcos Giron durch

Den Anfang des Halbfinalspieltages in Antwerpen machten die beiden ungesetzten Spieler Hugo Gaston und Roberto Bautista Agut. Gaston, der im Viertelfinale den Erstgesetzten Alex DeMinaur aus dem Turnier nehmen konnte, musste sich heute gegen seinen spanischen Kontrahenten geschlagen geben. Der 36-jährige Bautista Agut schlug den ungenutzten Gaston mit 6:3 und 6:4 in der Lotto Arena in Antwerpen. Dank seiner Siege über den an sechs gesetzte Tomas Martin Etcheverry (7:6 (2), 6:4) und dem an drei gesetzten Kanadier Felix Auger-Aliassime (3:6, 6:2, 7:6 (6)) bahnte sich Bautista Agut sein Weg zum Finale und kommt seinem ersten Titel der Saison immer näher. Im Finale des ATP-Tour-250-Turniers wartet allerdings kein leichter Gegner auf den 11-fachen Titelträger aus Spanien.

Jiri Lehecka sicherte sich nach einem Drei-Satz-Match sein Finalticket gegen den US-Amerikaner Marcos Giron

Der an Nummer fünf gesetzte Tscheche und Tsitsipas-Bezwinger erwischte einen guten Start. Lehecka nutzte seine Breakchance und gewann den ersten Satz souverän mit 6:3. Der an acht gesetzte US-Amerikaner griff im zweiten Satz aber nochmal an und ließ sich seinen Aufschlag vorerst nicht ein weiteres Mal abnehmen. 6:4 für den 31-jährigen Giron. Im entscheidenden Satz machte Lehecka dann aber einen kurzen Prozess. Durch zwei verwandelte Breakchancen ging der Fünfgesetzte mit 4:1 in Führung und sicherte sich das Finalticket mit einem 6:2. Für Giron ist die beste Saison seiner Karriere aber noch keinesfalls beendet. Am Montag schlägt der 31-jähriger bei den Wiener Open auf und hofft auf seinen zweiten Titel seiner Karriere und Saison.