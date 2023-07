Ex-Coach Ivan Ljubicic: "Ich spürte Rogers Schmerz"

Noch immer beschäftigt der Rücktritt von Roger Federer die Tennis-Fans auf der ganzen Welt. Sein letzter Coach, Ivan Ljubicic, hat nun verraten, wie das Gespräch mit dem Schweizer abgelaufen ist, in dem Federer seinem damaligen Trainer das Ende offenbarte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.07.2023, 07:35 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Roger Federers ehemaliger Trainer Ivan Ljubicic hat enthüllt, dass er den "Schmerz" bei seinem letzten Gespräch vor dem Rücktritt des Maestros gespürt hat.

Im September 2022 beendete seine große Karriere, nachdem er in den letzten Jahren mit Verletzungen zu kämpfen hatte.

Ljubicic erzählte nun, wie das Gespräch mit Federer vor dessen Rücktritt ablief: "Es war ein Telefonat. Aber es kam nicht aus heiterem Himmel", sagte er. "Schon seit einiger Zeit hatte er Zweifel, ob er überhaupt zurückkehren würde. Aber es herrschte Stille. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, was ich sagen sollte. Es ist schwer... Ich spürte seinen Schmerz."

Und der Ex-Profi fügte noch hinzu: "Ich habe gespürt, dass es für ihn kein leichtes Telefonat war, also habe ich versucht, ihm so viel Trost wie möglich zu geben, wissen Sie, aber auch ich brauchte Trost, also war es ein schwieriger, schwieriger Moment. Aber nochmals, wissen Sie, es kam nicht überraschend. Wir alle hatten irgendwie das Gefühl, dass es eher früher als später kommen würde."