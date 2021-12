Fall Peng Shuai: ATP mit zahnloser Erklärung

Das war wohl nicht die moralische Unterstützung von Seiten der ATP, die sich die WTA im Fall Peng Shuai gewünscht hätte: Die Erklärung der Spielervereinigung der Männer fiel äußerst zahnlos aus.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.12.2021, 18:35 Uhr

© Getty Images Auch in der Causa Peng Shuai trennt Novak Djokovic mehr als nur ein Meter von Andrea Gaudenzi

ATP-Chef Andrea Gaudenzi gilt als ganz großer Freund von etwas, das man grob als „Tennis United“ beschreiben kann: das gemeinsame Kämpfen der Männer und Frauen für den Tennissport. In diesen Tagen allerdings, in denen die WTA sich im Fall Peng Shuai mit der Suspendierung aller in China stattfindenden Turniere weit aus dem Fenster gelehnt hat, kommt von Seiten der ATP … nichts. Gut, eine Erklärung zur Thematik ist es dann doch geworden. Aber diese ist an Harmlosigkeit kaum zu übertreffen.

Der Grund dafür? Der lässt sich auf der finanziellen Seite vermuten. Die ATP möchte es sich nicht mit einem ihrer größten Märkte verscherzen, in der Erklärung kommt das Wort „China“ kein einziges Mal vor. Mit dem ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai und dem 500er-Event in Peking finden in China zwei immens wichtige Veranstaltungen statt, Peking möchte mit viel Geld sogar noch eine Kategorie aufstocken.

Djokovic sicher nicht happy

Die Erklärung der ATP wird auch bei Branchenprimus Novak Djokovic nicht auf Zustimmung stoßen. Der Serbe hatte in Madrid volle Solidarität mit der WTA in der Angelegenheit gefordert. Djokovic liegt mit der ATP seit der Gründung der PTPA im Spätsommer 2020 allerdings ohnehin über Kreuz.

Dass die ITF in dieser Angelegenheit ähnlich unverbindlich agiert wie die ATP, überrascht nicht. Der Weltverband folgt in den letzten Jahren ohnehin zumeist dem Ruf des Geldes - und sei es nach Abu Dhabi, wo ab 2022 das Davis-Cup-Finalturnier ausgetragen werden soll. Interessant in dieser Hinsicht allerdings: Eine für Sonntag anberaumte Pressekonferenz, während der die Details zum Umzug des Endspiels von Madrid nach Abu Dhabi bekanntgegeben werden sollte, wurde heute abgesagt. Ohne Angabe von Gründen.