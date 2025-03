Favoritensiege bei den German Padel Series in Hamburg

Sowohl bei den Frauen wie auch bei den Männern setzten sich beim Masters der Cupra German Padel Series die favorisierte Paare durch.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.03.2025, 10:23 Uhr

© Deutscher Padel Verband Victoria Kurz und Denis Höfer haben in Hamburg den Titel abgeräumt

Vier Turniere der höchsten Kategorie sind in diesem Jahr in der Cupra German Padel Series ausgeschrieben. Und die erste dieser 1500er-Events ging Anfang März in Hamburg über die Bühne. Und das gleich vorweg: Überraschungen blieben bei den Siegerpaarungen aus. Bei den Frauen setzten sich Vici Kurz und Denise Höfer durch, bei den Männern gewannen

Allerdings gab es bei den Frauen für das an Position zwei gesetzte Paar Schmitz/Renic schon im Auftaktmatch gegen die Paarung Büttner/Diaz ein böses Erwachen. Die Gunst der Stunde nutzten Corinna Scholten und Dana Ackermann, die als Nummer vier im Endspiel aber Kurz und Höfer unterlagen.

Bei den Männern sicherten sich Guillem Figuerola und Ricardo Sánchez Martinez den ersten großen Titel der Saison. Die beiden Favoriten gewannen das Finale gegen Johannes Lindmeyer und Matthias Wunner.

Das nächste Turnier der 1500-Serie wird Anfang Juli in Braunschweig ausgetragen.