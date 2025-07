Padel: Thiem mit Nash, Nowitzki und Klopp auf Mallorca

Im Mallorca Country Club sollen 2026 zwölf neue Padelcourts entstehen. Dominic Thiem, Jürgen Klopp, Dirk Nowitzki und Steve Nash haben schon mal vorgefühlt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.07.2025, 08:24 Uhr

© privat / Mallorca Country Club Mit Steve Nash, Jürgen Klopp, Dominic Thiem, Dirk Nowitzki und Co. lässt sich sicher gut Padel spielen

Dass Dirk Nowitzki ein sehr guter Tennisspieler ist, sollte hinlänglich bekannt sein. Dominic Thiem ist ohnehin über jeden Zweifel erhaben, was Rückschlagsportarten anbelangt. Und bei Jürgen Klopp darf man voraussetzen, dass er sich in jeder Balldisziplin gut zurechtfindet, zumal sein Sohn Marc speziell im Padel extrem aktiv ist. Wenn man dann noch NBA-Legende Steve Nash - so nebenbei der beste Kumpel von Nowitzki - mit auf einen Padel-Court stellt, hat man schnell ein fantastisches Quartett beinander.

Genau sah hat es sich nun dieser Tage im Mallorca Country Club (MCC) zugetragen. Was Edwin Weindorfer, den Hausherren und Chef des ATP-Turniers, natürlich gefreut hat. IM MCC sollen schon bald zwölf brandneue Padel-Courts entstehen. Und eben dort haben Thiem, Klopp und Co. auch ihre Marken hinterlassen. Dominic Thiem sieht man in letzter Zeit übrigens öfter beim Padel - zuletzt beim Stanglwirt in Going bei einer Veranstaltung mit Alexander Zverev.

Auf Mallorca sind die Padel-Courts aber natürlich genau am richtigen Ort. Denn diese Disziplin wird seit Jahren von spanischen Spielern und Spielerinnen beherrscht, die einzige Nation, die da ein Wörtchen mitzureden hat, ist Argentinien.