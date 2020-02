Fed Cup: Bianca Andreescu - Comeback nur im Doppel?

US-Open-Siegerin Bianca Andreescu tastet sich langsam wieder an den Spielbetrieb im Profitennis heran. Bei der Fed-Cup-Begegnung mit der Schweiz wird die 19-Jährige wohl nur im Doppel zum Einsatz kommen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.02.2020, 17:29 Uhr

© Getty Images Bianca Andreescu ist heiß auf ein Comeback

Morgen geht es los in Biel zwischen der Schweiz und Kanada, zur Disposition steht ein Platz beim Fed-Cup-Finalturnier in Budapest. Für die heimischen Tennisfans steht ein Wiedersehen mit ihrer Nummer eins an - Belinda Bencic führt die Eidgenossinnen an, nachdem sie am Anfang der Woche so hoch wie noch nie in ihrer Karriere in der WTA-Weltrangliste notiert war: als Fünfte.

Einen Platz dahinter findet sich Bianca Andreescu wieder, ob es allerdings zum Spitzeneinzel und damit auch zur Wiederholung des Halbfinales bei den US Open 2019 kommen wird, das erscheint eher fraglich. Andreescu, die seit ihrer Aufgabe beim WTA-Finale in Shenzhen kein Wettkampf-Match mehr bestritten hat, wurde von der kanadischen Teamchefin Heidi El Tabakh zunächst nur für das Doppel am Samstag nominiert, an der Seite von Gabriela Dabrowski.

Andreescu mit Kniebeschwerden

Als Nummer eins geht damit Leylah Annie Fernandez ins Rennen, die im vergangenen Jahr ebenfalls ein Grand-Slam-Turnier gewonnen hat. Allerdings eines der Juniorinnen, nämlich jenes in Roland Garros. Bencic spielt am Freitag gegen Eugenie Bouchard.

Dennoch könnte es am zweiten Tag auch ein Einzel-Comeback von Bianca Andreescu geben. „Ich möchte unbedingt wieder anfangen zu spielen“, erklärte Andreescu während der Woche in Biel. „Ich wollte in Melbourne dabei sein, und es war hart, dann abzusagen. Wenn ich eine Sache gelernt habe während meiner Auszeit, dann ist es geduldig zu sein. Weil ich habe noch eine lange Karriere vor mir. Ich möchte nichts überstürzen.“

Der Grund für ihre lange Pause liegt in Kniebeschwerden begründet. Aber auch der mentale Aspekt ist nicht zu unterschätzen. „Ich glaube, wenn ich mental gesund bin, dann wird mein Knie irgendwie schon selbst wieder besser werden. Ich muss aber natürlich auch weiterhin meine Übungen machen und meine Pausen machen.“ Vielleicht aber nur noch bis Samstag.