Federer an Shiffrin: „Erfolge intensiver genießen“

Roger Federer hat Mikaela Shiffrin bei der Bewältigung ihrer Selbstzweifel geholfen. Das erzählte die US-Amerikanerin am Rande der alpinen Ski Weltmeisterschaft in Courchevel und Meribel.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.02.2023, 09:12 Uhr

© GEPA Pictures Mit der WM-Silbermedaille im Super G hat Mikaela Shiffrin ein paar böse Geister vertrieben

Mikaela Shiffrin und Roger Federer haben vor ein paar Jahren für einen gemeinsamen Sponsor einen Werbespot gedreht. Die immer noch aktuelle Frage lautet: aber auch wirklich gemeinsam? Daran könnte man einige Zweifel anmelden, es gibt keine Szene, in der der Maestro und die beste Skifahrerin der Gegenwart, womöglich aller Zeiten, auch wirklich zusammen zu sehen sind.

Bestätigt ist ein Treffen beim Laver Cup 2019, wo sich die beiden Ikonen über ihre Vorliebe für Pasta austauschten. Damals stand Roger Federer noch voll im Saft, Mikaela Shiffrin war von ihren nunmehr 85 Einzelsiegen im Ski Weltcup weit entfernt.

Federer rät Shiffrin zu Ruhepausen

Seitdem hat Federer seine Karriere beendet. Und Shiffrin einen vermasselten Auftritt nach dem anderen bei Olympia 2022 in Peking hingelegt. Die bösen Geister hat sie mit der Silbermedaille im Super G in Méribel vor ein paar Tagen nun wohl vertrieben. Und auch Roger Federer hat bei der Bewältigung der Sinnkrise eine Rolle gespielt.

So hätten sich Schweizer und Shiffrin nach den Pleiten von Peking zu einem Mittagessen getroffen. Und Federer hätte einige Ratschläge parat gehabt. „Er meinte, ich solle meine künftigen Erfolge intensiver genießen. Und nicht gleich wieder an das nächste Rennen oder Training denken“, erklärte Shiffrin also dieser Tage. „Roger hat mir geraten, auch mal einen Stopp einzulegen und durchzuatmen.“

Ein Ratschlag, den sich Mikaela Shiffrin offensichtlich zu Herzen nahm: Denn für die Abfahrt am Samstag ließ sie sich nicht aufstellen. Obwohl sie in dieser Saison in dieser Disziplin schon Top-Ten-Platzierungen eingefahren hat.