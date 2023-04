Mischa Zverev: "Sascha ist emotional, aber fair"

Wird das dramatische Match zwischen Alexander Zverev und Daniil Medvedev im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo die Beziehung der beiden dauerhaft belasten? Mischa Zverev glaubt nicht daran.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.04.2023, 22:57 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Alexander und Mischa Zverev

Mischa Zverev war ein begehrter Gesprächspartner am gestrigen Freitag bei der Eröffnungs-Pressekonferenz zum diesjährigen ATP-Tour-250-Turnier in München. BMW hatte in das Werk am Heimatstandort geladen, der Presseauflauf war beachtlich. Der ältere der beiden Zverev-Brüder war zwar in seiner Funktion als Turnierdirektor des zum zweiten Mal stattfindenden Events für einige der besten Rollstuhl-Tennisspieler der Welt geladen - die meisten Fragen drehten sich aber doch Bruder Alexander. Und da wiederum um dessen Match gegen Daniil Medvedev in Monte-Carlo

Einigkeit herrschte bei allen aktiven und Ex-Profis wie Mischa Zverev, Oscar Otte oder auch Patrik Kühnen, der als Turnierdirektor der Traditionsveranstaltung beim MTTC Iphitos mit der späten Absage des verletzten Matteo Berrettini klarkommen muss: Es ist nie eine gute Idee, unmittelbar nach einem Match, das man eigentlich hätte gewinnen sollen, vor eine TV-Kamera zu treten. Kühnen erinnerte sich an ein Match gegen Andrej Cherkassov, in dem er zwei Mal auf das Match serviert hatte - so wie Zverev gegen Medvedev in Monte-Carlo. Und es auch nicht geschafft hatte.

Mischa Zverev - "Sascha war einfach ehrlich"

Wie dem auch sei: Alexander Zverev hat nach der Pleite gegen Medvedev dem Sky-Reporter vor Ort ein paar Fundstücke für den Zitatenschatz mitgegeben. Hängen geblieben ist vor allem, dass der Russe einer der unfairsten Spieler auf der Tour sei. Der Handschlag fiel dementsprechend herzlos aus.

Dabei verstehen sich Medvedev und Zverev nach Angaben der deutschen Nummer eins eigentlich gut, kennen sich seit Jugendtagen, als sie gegeneinander bei Turnieren angetreten sind. Diese Einschätzung hat Daniil Medvedev mittelrweile aber ziemlich auch Normalmaß geschrumpft. Wird es da dauerhaft Stress zwischen den beiden geben?

„Ich glaube nicht“, erklärte Mischa Zverev dazu nun eben in München. „Die sind drei Stunden auf dem Platz. Es geht zwar nicht um Leben und Tod, aber man möchte gewinnen. Sascha möchte endlich wieder Top-Ten-Spieler schlagen und richtig durchstarte. Natürlich ist man da enttäuscht und emotional. Und das ist ja auch gut! Man sagt doch immer, die Spieler heutzutage sind zu langweilig, sind aalglatt. Alles wäre künstlich fair und freundlich. Sascha war einfach ehrlich. Er war nicht zufrieden mit einigen Aktionen. Aber auch nicht zufrieden mit sich selbst, wie er auf diese Aktionen reagiert hat.“

"Was Daniil Medvedev gemacht hat, war innerhalb der Regeln"

Er habe mit seinem Bruder übrigens nach dem Match nicht gesprochen, nur mit den Eltern. Er wisse ja, wie man sich nach so einer Niederlage fühlt, so Mischa Zverev. Und: „Was Daniil gemacht hat, war innerhalb der Regeln. Hätte ein Roger Federer ähnlich gehandelt? Wahrscheinlich nicht. Stefan Edberg? Wahrscheinlich nein. Brad Gilbert? Wahrscheinlich ja. Das gehört zum Sport dazu.“

Mit dem Auftreten von Sascha ist Mischa Zverev insgesamt sehr happy. „Sascha ist sehr emotional, aber eben auch sehr fair. Das hat Papa uns immer mit auf den Weg gegeben. Der hat uns gesagt: Wenn Du das Match nicht mit Deinen Schlägen gewinnen kannst, dann greif nicht zur Toilettenpause, zum Handtuch. Viele haben mir gesagt: ‚Binde Dir vor dem Breakball noch mal die Schnürsenkel zu.‘ Worauf ich nur gefragt habe: Wozu?“

Besonders zufrieden ist Mischa Zverev auch mit dem Umstand, dass Sascha unter verschiedenen Bedingungen gute Leistungen gezeigt hat: Denn die Mittagsmatches gegen Alexander Bublik und Roberto Bautista Agut waren von den äußeren Umständen komplett unterschiedlich zu jenen im Medvedev-Match. In München wird sich Alexander Zverev eher auf letztere einstellen müssen.