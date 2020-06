Feliciano Lopez sagt Preisgeldsenkungen voraus

Der Turnierdirektor des ATP-Masters-1000-Events von Madrid, Feliciano Lopez, geht davon aus, dass es nicht nur in diesem sondern auch im kommenden Jahr weniger Preisgeld auf den Profi-Touren zu verdienen gibt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.06.2020, 08:02 Uhr

© GEPA Pictures Feliciano Lopez sieht realistisch in die Zukunft

Feliciano Lopez ist ein Mann, der viele Rollen ausfüllen kann: Derzeit ist der Spanier als „The Torero“ beim Ultimate Tennis Showdown in der Akademie von Patrick Mouratoglou am Start, als Ersatzmann für Félix Auger-Aliassime. Eigentlich sollte Lopez aber in der laufenden Woche als gleich doppelter Titelverteidiger im Londoner Queen´s Club an den Start gehen: Dort hatte er im vergangenen Jahr nicht nur das Einzel, sondern an der Seite von Andy Murray auch den Paarlauf gewonnen.

So ganz nebenbei hat der 38-Jährige aber seit vergangenem Jahr auch noch die Funktion des kombinierten ATP-WTA-Events in Madrid übernommen. Und sieht somit beide Seiten der Medaille des Tennissports. „Wie müssen uns darüber klar sein, dass Tennis in den kommenden ein, zwei, drei Jahren nicht dasselbe sein wird“, sagte Lopez am Wochenende in Nizza. „Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird. Aber wir müssen diese Situation überleben, und wir müssen zusammenhalten.“

Lopez sieht auch die ATP in Gefahr

„Die Spieler müssen verstehen, dass es eine signifikante Reduzierung des Preisgeldes geben wird“, fuhr Lopez fort. „Ich sehe jetzt nur das Szenario, dass Turniere mit deutlich weniger Preisgeld überleben werden. Nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in der Saison 2021.“ Er spreche zwar als Spieler, wisse aber auch über die Nöte der Turnierveranstalter Bescheid.

„Diese Krise trifft jeden. Es ist schwierig, schwarze Zahlen zu schreiben. Das müssen die Spieler verstehen. Natürlich ist es dringend notwendig, dass alle spielen. Aber wenn es keine Turniere mehr gibt, ist es möglich, dass die ATP auch nicht überlebt.“