Feliciano Lopez - Willkommen im 40er-Club!

Heute feiert Feliciano Lopez seinen 40. Geburtstag. Für die Zeit nach seiner aktive Karriere hat der Spanier längst eine Beschäftigung gefunden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.09.2021, 13:12 Uhr

© Getty Images Feliciano Lopez - mit heutigem Tag 40 jahre alt

Matteo Berrettini führt im direkten sportlichen Vergleich mit Feliciano Lopez mit 1:0, das einzige Match der beiden trug sich 2018 in Gstaad zu. Berrettini könnte auch in einer anderen Hinsicht die Nase vor dem spanischen Linkshänder haben: Nämlich als jener Mann, der abseits des Courts die beste Figur macht (Beweisstück A: Matteos Auftritt bei der Met Gala Anfang letzter Woche). Ein Titel, den Feliciano Lopez eigentlich seit Menschengedenken, mindestens aber seit dem Rücktritt von Björn Borg innehat (die Zeit zwischen 1982 und 1997, als Feli in die Tour einstieg, bleibt in dieser Hinsicht ein schwarzes Loch).

Das allerdings ist natürlich reine Geschmacksache. Die Fakten sehen so aus: Feliciano Lopez feiert heute seinen 40. Geburtstag, er tut dies an Position 117 der aktuellen ATP-Weltrangliste. Das entspricht natürlich nicht seinen früheren Ansprüchen, 2015 schaffte es Lopez bis auf Position zwölf im Einzel. Sieben Titel sind in seiner Vita zu finden, den ersten gab es 2004 in der Wiener Stadthalle, die beiden jüngsten waren auch die wertvollsten: 2017 und 2019 im Londoner Queen´s Club, wo er vor zwei Jahren an der Seite von Andy Murray auch gleich noch das Doppel gewann.

Lopez als Turnierdirektor in Paris

Im Paarlauf hat Lopez auch seinen einzigen Grand-Slam-Titel geholt, 2016 an der Seite von Namensvetter Marc Lopez in Roland Garros, mit dem er auch noch bei zwei anderen Events erfolgreich war. Mittlerweile geht es für Feli Lopez ein wenig zäh dahin, zuletzt bei den US Open musste er sich in Runde eins seinem Landsmann Bernabe Zapata Miralles in fünf Sätzen geschlagen geben.

Langweilig wird Lopez aber auch nach seiner aktiven Zeit nicht werden, längst mischt er als Turnierdirektor des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid auch eine Etage höher mit. Und in einer Hinsicht hat er gegenüber Matteo Berrettini auch optisch die Nase vorne: in der Kategorie „Bild nach einer Hochzeitsnacht eines Freundes“. Unvergessen, wie zerstört und gleichzeitig großartig sich Feli Lopez nach einer schwaren Partie bei Rafael Nadals Ehegelübde präsentiert hat. Alles Gute!