Felix Auger-Aliassime droht Absturz im Ranking

Für Felix Auger-Alisassime gab es in Shanghai gegen Marton Fucsovics erneut eine frühe Niederlage zu verdauen. In der Weltrangliste droht in den kommenden Wochen ein massiver Absturz.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 08.10.2023, 09:56 Uhr

© Getty Images Felix Auger-Aliassime hat in den nächsten Woche den Großteil seiner Ranking-Punkte zu verteidigen.

Die schlechte Bilanz der letzten Monate könnte sich in den nächsten Wochen auch auf das ATP-Ranking auswirken. Nach einem grandiosen Herbst mit drei Turniersiegen im letzten Jahr, hat der aktuell 15. in der Weltrangliste noch über 1500 Punkte zu verteidigen.

Mit dem Turniersieg in Basel sicherte sich der 23-Jährige vergangenen Oktober 500 Punkte für das Ranking. Da der Kanadier auch in den beiden Wochen zuvor Trophäen erspielte, gibt es auch jeweils 250 Punkte aus Antwerpen und Florenz zu verteidigen. Mit dem Halbfinale beim Masters in Paris kamen 360 Punkte hinzu. Die daraus resultierende Qualifikation für die ATP Finals brachten dem ehemaligen Top10-Spieler weitere 200 Punkte ein. Das sind ca. 70 Prozent der insgesamt 2340 Punkte, die aus den letzten zwölf Monaten im Ranking verbucht sind.

Auger-Aliassime könnte aus Top50 herausfallen

Sollten in den kommenden Woche keine Punkte verteidigt werden, würde am Ende des Jahres eine Platzierung um Position 70 in der Weltrangliste stehen. Mental also eine große Belastung, die bei den nächsten Turnieren bevorsteht. Auch Spielerisch wird das in der aktuellen Verfassung eine große Herausforderung. Zu wenig zwingend und konstant sind die Aktionen, die Auger-Aliassime kreiert. Zu einfach sind die Fehler, die der Kanadier produziert. Zu statisch wirkt sein Spiel.

Das Marathon-Match gegen Marton Fucsovics zeigte, dass Felix Auger-Aliassime keineswegs der Wille fehlt, um Matches zu gewinnen. Zu groß war bis zum Ende sein Widerstand. Jedoch wäre genau so ein positives Erlebnis dem Kanadier zu wünschen, um wieder mehr Selbstvertrauen in das eigene Spiel zu legen. Und vielleicht reicht schon das aus, um wieder an gar nicht mal so alte Leistungen und Erfolge anzuknüpfen.