Fernando Verdasco zieht im Training ein Auto

Fernando Verdasco hat seine Fans über die Weihnachts-Feiertage mit einem beinharten Video aus seinem Training überrascht. Der Spanier zog kurzerhand mit seiner eigenen Muskelkraft ein Auto über einen Parkplatz - laut Verdascos Angaben soll es zwei Tonnen wiegen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.12.2019, 20:52 Uhr

"Frohe Weihnachten - der letzte Krafttest in der Vorbereitung!", postete Verdasco auf Instagram.

Dusan Lajovic reagierte prompt mit Humor und fragte: "Mein Auto macht Probleme, kannst du am Donnerstag so um die Mittagszeit vorbeikommen?"

Der 36 Jahre alte Verdasco liegt im ATP-Ranking aktuell auf Platz 49. Seine bislang höchste Platzierung erreichte er im Jahr 2009, als er auf Platz sieben rangierte. Bislang holte Verdasco sieben ATP-Titel, den letzten in Bukarest 2016.

Im vergangenen Jahr erreichte er beim ATP Masters in Rom das Viertelfinale, in Wimbledon gelang ihm zudem sein sechster Matchsieg nach 0-2-Satzrückstand gegen Kyle Edmund. In 2019 verbuchte er bereits seine 16. Saison in Folge mit 20 oder mehr Matchsiegen. Damit liegt er gleichauf mit Rafael Nadal und nur hinter Roger Federer, der diese Marke bereits 20 Jahre in Folge erreichte.

Die Saison 2020 beginnt Verdasco beim 250er-Turnier in Doha, das parallel zum ATP Cup stattfindet. Vor den Australian Open hat Verdasco noch für Adelaide genannt.