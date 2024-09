Fils oder Humbert? Der Tokio-Champion 2024 wird aus Frankreich kommen

Arthur Fils ist seinem Landsmann Ugo Humbert in das Endspiel des ATP-Tour-500-Events in Tokio gefolgt. Ein französischer Einzel-Champion ist damit garantiert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.09.2024, 15:53 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Arthur Fils steht in Tokio im Endspiel

Einen Matchball hatte Holger Rune im Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Tokio gegen Kei Nishikori abwehren können. Fünf weitere in der Vorschlussrunde gegen Arthur Fils. Am Ende packte der Franzose aber einen Zauberball aus, um Rune mit 7:6 (8) und 7:6 (10) aus dem Tableau zu kegeln. In einem Match, das auf beiden Seiten ganz großes Tennis gebracht hat.

Fils könnte damit nach Hamburg (da gewann er das Endspiel gegen Alexander Zverev) sein zweites 500er-Event in diesem Jahr (und überhaupt) gewinnen. Dazu muss er im Endspiel aber Ugo Humbert besiegen. Der Linkshänder hatt sich im ersten Halbfinale gegen Tomas Machac mit 6:3, 3:6 und 6:2 behaupten können.

Humbert 2024 schon mit zwei Turniersiegen

Die großen Schlagzeilen schreibt in Tokio aber Arthur Fils. Gleich zum Auftakt besiegte er die Nummer eins des Turniers, Taylor Fritz. Und im Viertelfinale stoppte Fils Ben Shelton auf dem Weg zur Titelverteidigung.

Für Ugo Humbert steht der siebente Titel seiner Karriere zur Disposition. In diesem Jahr hat der 26-Jährige aus Metz bereits in Marseille und Dubai triumphiert.

Hier das Einzel-Tableau in Tokio