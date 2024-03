Finale von Indian Wells: Swiatek lässt Sakkari keine Chance

Am Anfang ausgeglichen, dann eine ganz schnelle und souveräne Sache: So lief das Finale von Indian Wells zwischen Iga Swiatek und Maria Sakkari. In dem Duell wurde die Polin ihrer Favoriten-Rolle mehr als gerecht und triumphierte gegen die Griechin mit 6:4 und 6:0.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 17.03.2024, 20:44 Uhr

Die Polin Iga Swiatek hat das Turnier in Indian Wells gewonnen. Gegen die Weltranglisten-Neunte Maria Sakkari feierte die Polin am Sonntag einen 6:4, 6:0-Sieg und holte damit ihren zweiten Titel des Jahres – im Februar hatte sie das 1000-Turnier in Doha gewonnen. Bei den Australian Open im Januar war Swiatek überraschend in der dritten Runde gescheitert

Eine richtige Klatsche in Satz zwei für Sakkari

Im ersten Satz führte die Weltranglisten-Erste schnell mit drei Spielen. Sakkari kam anschließend aber besser ins Spiel und zog bei eigenem Aufschlag gleich. Im entscheidenden Spiel schaffte Swiatek dann das Break zum 6:4.

Auch im zweiten Durchgang war die Nummer eins der Welt die bessere Spielerin und führte erneut mit drei Spielen. Diesmal ließ sie ihrer Konkurrentin allerdings keine Chance und gewann den Satz zu Null.

