Flashback - Heute vor 10 Jahren: Dominic Thiem schickt Thomas Muster in ATP-Pension

Am 25. Oktober 2011 gab es das erste und einzige Duell der nunmehr erfolgreichsten beiden Tennisspieler aus Österreich: Der damals 18-jährige Dominic Thiem beendete die ATP-Karriere des 44-jährigen Comebacklers Thomas Muster. tennisnet blickt zurück - mit dem Originaltext.

von bb/MaWa

zuletzt bearbeitet: 25.10.2021, 14:47 Uhr

© GEPA pictures Thomas Muster, Dominic Thiem

Dominic Thiem hat bei den Erste Bank Open einen Meilenstein in seiner noch jungen Karriere gesetzt. Vor rund 7.500 Zuschauern setzte sich der 18-jährige Niederösterreicher zum Auftakt des ATP-World-Tour-250-Turniers in der Wiener Stadthalle gegen seinen 26 Jahre älteren Kontrahenten Thomas Muster mit 6:2, 6:3 durch und beendete damit dessen Karriere auf der ATP-Tour. Der Steirer wird heuer noch beim Challenger in Salzburg antreten, in Chile ein Event auf der Champions Tour bestreiten und im kommenden Jahr aller Voraussicht nach nur mehr ausgewählte Turniere bei den Senioren spielen.

Für Thiem war der Erfolg gegen den ehemaligen Weltranglisten-Ersten im dritten Anlauf auf der ATP-Tour - zuvor hatte er lediglich in Kitzbühel und Bangkok in einem ATP-Hauptbewerb aufgeschlagen - der erste Erfolg auf dieser Turnierebene. Im Achtelfinale dürfte es für den Bresnik-Schützling allerdings ungleich schwieriger werden: Dort wartet nämlich entweder der Russe Nikolay Davydenko oder der belgische Qualifikant Steve Darcis.

Viele hatten im Vorfeld erwartet, dass der Youngster dem großen Druck vor dieser gewaltigen, vorwiegend für Muster Stimmung machenden Kulisse nicht gewachsen sein könnte. "Ich war schon beeindruckt davon", gab Thiem zu, "aber ich hab trotzdem meine Leistung abrufen können. Mental war diese Partie sicher schwerer als spielerisch." Die Anspannung ließ sich der Niederösterreicher jedenfalls kaum anmerken, er zog mit seinen starken Aufschlägen und Vorhänden innerhalb von nur 17 Minuten mit Doppelbreak auf 4:1 davon, nach einer halben Stunde war der erste Satz gelaufen.

Minutenlange Standing Ovations für Thomas Muster

Im zweiten Durchgang fand Muster besser ins Spiel, schaffte unter dem Jubel der Zuseher das Break zum 3:1. Doch mit dem sofortigen Rebreak schwappte das Momentum wieder zu Thiem über, der dem aufopfernd kämpfenden Muster letztendlich kein Game mehr ließ und nach 63 Minuten den ersten Matchball verwertete. Muster umarmte ihn beim Shakehands am Netz, strich ihm durch die Haare, ehe er sein Racket und Handtücher in die Menge schmiss, "danke" sagte und sich unter minutenlangen Standing Ovations mit Tränen in den Augen vom heimischen Tennis-Publikum verabschiedete. Für seinen prädestinierten Nachfolger hatte der 44-Jährige nur lobende Worte über: "Er hat bravourös gespielt und das hervorragend gelöst und verdient gewonnen. Ich wünsche ihm nur das Beste und dass er viel aus seinem Talent macht."

Update am 25. Oktober 2021: Thiem hat viel aus seinem Talent gemacht, zwei French-Open-Finals erreicht und bislang insgesamt 17 Titel gewonnen. Sein größter: der bei den US Open 2020. Auch seine Heispiele hat Thiem mittlerweile gewonnen: 2019 siegte er in Kitzbühel und Wien.

Die Wege von Thiem und Muster kreuzten sich vor allem noch mal zu Beginn der Saison 2020, als Muster ins Team Thiem als Supercoach einstieg. Die Liaison hielt jedoch nicht lange, Thiem gab noch während der Australian Open die Trennung der beiden bekannt.