Frances Tiafoe - der perfekte Motivationskünstler!

Vor seinem Auftritt beim Laver Cup am kommenden Wochenende in Berlin hat Frances Tiafoe noch seinem Lieblings-NFL-Team einen produktiven Besuch abgestattet.

zuletzt bearbeitet: 15.09.2024, 22:25 Uhr

© Getty Images Frances Tiafoe vor ein paar Tagen auf dem Baseballfeld der Washington Nationals

Am kommenden Wochenende wird Frances Tiafoe in Berlin beim Laver Cup aufschlagen, Davor hat der US-Open-Halbfinalist aber zwei professionellen Sport-Franchises in der US-Hauptstadt seine Aufwartung gemacht. Zunächst warf Tiafoe bei einem Treffen der Washington Nationals mit den Miami Marlins den ersten Wurf. Ja, da geht es um Baseball.

Am Sonntag dann besuchte Tiafoe auf Vermittlung von Mark Ein, dem Besitzer des ATP-Tour-500-Turniers in Washington, die Umkleidekabine der Washington Commanders.vor deren Begegnung mit den New York Giants. Ein Divisionsduell, bei dem stets viel auf dem Spiel steht Auch Prestige.

Und tatsächlich hat der Motivationskünstler Frances Tiafoe die Footballspieler aus der Hauptstadt dermaßen in Schwung gebracht, dass sie die Rivalen aus New York City mit 21:18 besiegen konnten. Auf bemerkenswerte Art und Weise: Den Commander gelang kein einziger Touchdown. Aber Kicker Austin Seibert verwandelte alle sieben Versuche, die jeweils drei Punkte wert sind. Und zum ersten Saisonsieg für sein Team gereicht haben.