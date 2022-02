Frances Tiafoe verletzt: „Nicht der idealste Start in das Jahr“

Der amerikanische Publikumsliebling Frances Tiafoe (24) zeigte 2021 eine starke Saison – muss nun nach schwächeren Leistungen aber eine Pause einlegen – der Ellenbogen macht Probleme.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 05.02.2022, 06:33 Uhr

© Getty Images Frances Tiafoe am Ellenbogen verletzt

Frances Tiafoe hat einen enttäuschenden Start in die Saison 2022 hingelegt. „Big Foe“ hat dieses Jahr an drei Turnieren teilgenommen, allerdings hat er nur ein einziges Spiel gewinnen können – gegen Marco Trungelliti in der ersten Runde der Australian Open. In Runde zwei war gegen Landsmann Taylor Fritz nichts zu holen. Schon bei den Vorbereitungsturnieren (Adelaide 1 und Adelaide 2) lief es nicht gut. Tiafoe verlor zum Auftakt erst gegen Thanasi Kokkinakis und dann gegen Tommy Paul.

Update per Instagram-Post

In einem Instagram-Post erklärte der 24-Jährige nun: „Ich wollte euch nur kurz darüber informieren, dass ich seit einiger Zeit Probleme mit dem Ellenbogen habe. Ich brauche etwas Zeit. Nicht der idealste Start ins Jahr, aber ich werde bald zurück sein.“ Das hoffen seine Fans sicher auch. Denn wie gut der Australian Open-Viertelfinalist von 2019 (damals 3:6, 4:6, 2:6 gegen Rafael Nadal) spielen kann, sieht man unter anderem in diesem Video.