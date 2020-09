French Open 2020 Auslosung: Kerber gegen Juvan, Halep gegen Sorribes Tormo

Die Auslosung für den Frauen-Wettbewerb am Donnerstagabend in Roland Garros hat für die Topfavoritin und Siegerin von 2018, Simona Halep, mit Sara Sorribes Tormo eine lösbare Aufgabe gebracht. Karolina Pliskova beginnt gegen eine Qualifikantin.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.09.2020, 19:42 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber, Karolina Pliskova und Simona Halep schlagen ab Sonntag in Paris auf

Simona Halep führt das Tableau bei den French Open 2020 an. Die Rumänin beginnt gegen die Spanierin Sara Sorribes Tormo, könnte in Runde drei auf Amanda Anisimova treffen, gegen die sie im Vorjahr in Roland Garros verloren hat. Mögliche Viertelfinalgegnerin ist Kiki Bertens. Ebenfalls im obersten Viertel finden sich Cori Gauff, die gegen Johanna Konta beginnt, und Vorjahresfinalistin Marketa Vondrousova.

Karolina Pliskova, die Nummer zwei des Turniers, startet gegen eine Qualifikantin. Und könnte in Runde drei auf Sloane Stephens treffen. Im untersten Viertel finden sich auch die beiden deutschen Topspielerinnen: Angelique Kerber startet gegen die Slowenin Kaja Juvan, Julia Görges gegen Alison Riske, gegen die sie bei den Australian Open 2020 verloren hat.

Serena Williams wurde in die obere Hälfte gelost und beginnt gegen ihre Landsfrau Kristie Ahn. Williams könnte im Viertelfinale auf Elina Svitolina treffen. Gemäß Setzliste müsste es im dritten Viertel Sofia Kenin und Aryna Sabalenka unter die letzten Acht schaffen.

Nicht an den French Open teilnehmen können wird Belinda Bencic: Das wurde bei der Auslosungszeremonie bekannt gegeben.

Die gesamte Auslosung der Damen im Überblick