French Open 2020: Betway Match of the Day - Simona Halep vs Amanda Anisimova

Im Betway Match of the Day trifft Topfavoritin Simona Halep in Runde drei der French Open auf ihre Vorjahres-Bezwingerin: Amanda Anisimova.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.10.2020, 21:39 Uhr

© Getty Images Simona Halep

Simona Halep ist die Topfavoritin auf den Titel bei den French Open 2020, und das vollkommen zurecht: Drei Finals hat die Rumänin in Paris vorzuweisen, einen Sieg (2018), und aktuell? Ist sie seit 16 Matches ungeschlagen und hat das Tour-Comeback mit Triumphen in Prag und Rom bislang hervorragend gemeistert. Und auch in Paris hielt sich die amtierende Wimbledonsiegerin bislang schadlos, musste lediglich zum Auftakt gegen Sara Sorribes Tormo einen Rückstand in Satz 1 wettmachen.

Das Duell gegen Amanda Anisimova ist auch hinsichtlich Haleps "Streak" interessant: Denn Anisimova war es, die Halep zuletzt auf Sand besiegte, im Vorjahr von Paris, auch damals war die Rumänin als Favoritin gestartet. 6:2, 6:4 hieß es am Ende für die junge US-Amerikanerin, die schließlich im Halbfinale der späteren Siegerin Ash Barty in drei Sätzen unterlag.

Anisimova knackte nach Paris die Top 30, wenig später jedoch rückte das sportliche Geschehen für sie weit in den Hintergrund: Im August 2019 starb ihr Vater Konstantin völlig unerwartet, nur kurz vor seinem 53. Geburtstag...

Halep klare Wettfavoritin

Sportlich lief es für Anisimova, aktuell die Nummer 29 im WTA-Ranking, nach der Wiederaufnahme der Tour im Sommer 2020 durchwachsen: Dritte Runde bei den US Open (Niederlage gegen Sakkari), zweite Runde in Rom (Aus gegen Yastremska) und eine Auftaktpleite in Straßburg (gegen Jil Teichmann). In Paris hat sie zum Auftakt Tamara Korpatsch und Bernarda Pera besiegt.

Wettanbieter Betway sieht Halep klar vorne: Quote 1,2 gibt's bei einem Sieg von ihr, bei Anisimova ist Quote 4,5 gelistet.

Hier geht´s zu den Quoten aller Matches der French Open für den heutigen Tag bei Betway.