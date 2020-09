French Open 2020: Clara Tauson auf den Spuren von Caroline Wozniacki

Clara Tauson ist die erste Dänin in den vergangenen 31 Jahren, die in der zweiten Runde eines Grand-Slam-Turniers steht. Mit Ausnahme von Caroline Wozniacki.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.09.2020, 00:57 Uhr

© Getty Images Clara Tauson spielt nun gegen Danielle Collins



Jennifer Brady ist für eine US-Amerikanerin mit den europäischen Tennisplätzen vergleichsweise sehr gut vertraut, hat sie doch mehrere Wochen lang bei ihrem neuen Coach Michael Geserer in Regensburg trainiert, dabei auch Land und Leute kennengelernt. Am Dienstag nun machte Brady Bekanntschaft mit einer europäischen Naturgewalt, in Gestalt von Clara Tauson, 17 Jahre alt, Herkunft: Dänemark.

Tauson hatte sich durch die Qualifikation gespielt, was unter den von den meisten Spielerinnen als ganz besonders eingestuften Bedingung im Stade Roland Garros sicher kein Nachteil war. Dennoch: Dass sich die Teenagerin nach einer Spielzeit von 2:45 Stunden mit 6:4, 3:6 und 9:7 durchsetzen konnte, dabei zwei Matchbälle abwehrte, war nicht zu erwarten. „Es ist ein unwirkliches Gefühl“, meinte Tauson nach ihrem Match. „Ich habe das vor Matchbeginn nicht erwartet.“

Tauson trainiert bei Henin

Ihre Mentorin vielleicht schon: Tauson trainiert nämlich an der Akademie von Justine Henin, die die French Open insgesamt vier mal gewinnen konnte. Mit ihrem Sieg erreichte Tauson als erste dänische Frau seit 31 Jahren, die nicht auf den Namen Caroline Wozniacki hört, die zweite Runde eines Majors. Die ehemalige Weltranglisten-Erste hat zu Beginn des Jahres ihre Karriere nach den Australian Open beendet, lang mussten die dänischen fans nicht auf eine neue Hoffnungsträgerin warten.

„Sie war im Halbfinale der US Open, da war ich einfach nur dankbar, überhaupt da zu sein und gegen jemanden wie sie auf einem großen Court zu spielen“, so Tauson nach dem Coup gegen Brady weiter. „Da ist natürlich schon einmal ein Traum wahr geworden, und dann auch noch das Match zu gewinnen, dafür habe ich noch keine Worte. Es war so großartig, ich habe noch nie ein Match wie dieses erlebt.“

Jetzt gegen Danielle Collins

Und die Pariser Reise von Claro Tauson im Jahre 2020 muss ja noch keineswegs vorbei sein. In Runde zwei wartet mit Danielle Collins zwar wieder eine Spielerin, die schon einmal ein Halbfinale in einem Major erreicht hat (2019 in Australien), die sich aber auf europäischem Sand keineswegs so wohl fühlt wie die 17-jährige Dänin Tauson. Die hat 2019 in Melbourne übrigens sogar den Titel gewonnen: im Juniorinnen-Einzel.

Leylah Fernandez, die Tauson damals im Finale besiegte, steht in Roland Garros auch in Runde zwei. Und trifft nach einem Sieg über Madga Linette nun auf Polona Hercog.

