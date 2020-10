French Open 2020: Jetzt live - Dominic Thiem gegen Casper Ruud mit Satz und Break voran

Dominic Thiem trifft in seinem Drittrundenspiel in Roland Garros auf den Norweger Casper Ruud. Das Match ist für 11 Uhr auf Court Philippe-Chatrier angesetzt - im TV seid ihr auf Eurosport dabei, im Livestream via Eurosport Player und im Liveticker bei uns!

zuletzt bearbeitet: 02.10.2020, 12:51 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Thiem vs. Ruud 6:4, 6:3 Casper Ruud bringt zum Start in dieses Spiel fast den nächsten Traum-Tweener an, scheitert aber am Netzband. Nach einem Rahmentreffer im nächsten Punkt steht es 30:0 für Dominic Thiem, der Druck steigt auf Casper Ruud. Das ist dann aber sehr cool, was der Norweger im nächsten Punkt spielt. Ruud findet mit dem Vorhandangriff genau die Linie und platziert auch den folgenden Smash nur wenige Zentimeter vor jener. Per Aufschlagwinner kann der 21-Jährige ausgleichen. Dennoch findet Thiem einen Satzball vor! Ruud verzieht die Vorhand inside-out. Und wie stark ist dieser Schlag??? Sensationeller Rückhand-Longline-Winner im Aufsteigen, ein Wahnsinns-Schlag von Thiem. Der Österreicher sichert sich auch Satz zwei. Thiem vs. Ruud 6:4, 5:3 Auch Dominic Thiem schickt sich nun aber an, ein schnelles, souveränes Aufschlagspiel zu absolvieren. Nach einem Ass gibt es drei Spielbälle für den Mann aus Lichtenwörth. Und gleich der erste passt! 5:3 für den Österreicher, noch ein Game fehlt auf die 2:0-Satzführung. Thiem vs. Ruud 6:4, 4:3 Ruud startet gut in dieses Aufschlagspiel und kommt mit offensivem Spiel recht zügig zu drei Spielbällen. Der erste passt, es ist dies das erste Zu-Null-Aufschlagspiel in diesem Match. Das sollte wohl genug darüber aussagen, wie umkämpft diese Drittrundenpartie ist. Thiem vs. Ruud 6:4, 4:2 Ruud geht nach einem Verteidigungsball zu Boden, scheint sich aber nicht wehgetan zu haben. Thiem holt sich nach einer platzierten Vorhand ein 30:15. Wie stark bewegt sich der Österreicher dann im nächsten Ballwechsel? Der Stopp Thiems ist ausbaufähig, die Reaktion auf den Gegenstopp des Norwegers hingegen schlichtweg beeindruckend - zwei Spielbälle. Den ersten wehrt Ruud mit einem sensationellen Rückhand-Passierball aus vollem Lauf ab, den zweiten kann Thiem per One-Two-Punch dann aber verwerten. Thiem vs. Ruud 6:4, 3:2 Auch Casper Ruud ist gefühlt in jedem Aufschlagspiel unter Druck. Beim Stand von 0:15 hat Thiem aber enormes Pech, dass die Inside-Out-Vorhand per Netzband ins Aus geht. Hier hätte der Norweger nichts ausrichten können. Das gab dem 21-Jährigen Auftrieb, nach einer schönen Cross-Court-Vorhand gibt es zwei Spielbälle für Ruud. Zu 15 geht das Game wenig später an den Norweger, der dranbleibt. Thiem vs. Ruud 6:4, 3:1 Ruud riskiert im folgenden Ballwechsel viel, möchte eine gute Rückhand Thiems inside-in abziehen, findet die Linie um einige Zentimeter aber nicht. Und so geht das Spiel nach einem Ass des Österreichers an Thiem. Abermals ein enorm wichtiger Spielgewinn für den 27-Jährigen. Thiem vs. Ruud 6:4, 2:1 Einstand Dominic Thiem holt sich nach einem Vorhandfehler das mittlerweile gefühlt zehnte 0:15 bei eigenem Aufschlag ab, gleicht aber nach einem Returnfehler Ruuds postwendend aus. Dennoch: Wenn es bislang was auszusetzen gibt, dann ist es die fehlende Souveränität bei eigenem Aufschlag. Denn auch der nächste Ballwechsel ist im Ansatz blendend vorgetragen von Thiem, nur die Vorhand nach dem Mondball Ruuds findet die Linie eben knapp nicht. Und so steht es 15:30. Und nach einem sensationellen Tweener-Lob Ruuds auf die Linie sogar 15:40. Ein Gustostückerl des Norwegers. Thiem steckt´s aber gut weg. Per Aufschlagwinner und Vorhandfehler Ruuds geht´s zum Einstand. Thiem vs. Ruud 6:4, 2:1 Ruud holt sich nach einem sehr intelligent vorgetragenen Ballwechsel zwei Spielbälle. Auch Thiem honoriert den Spielzug mit einem "Bravo". Nach einer Rückhand seitlich im Aus holt sich der Norweger einen der ganz seltenen glatten Spielgewinne. Thiem vs. Ruud 6:4, 2:0 Casper Ruud holt sich nach einer enorm intensiven Rallye ein 15:30. Thiem bleibt aber ruhig und holt sich einen Spielball. Ruud muss im folgenden Ballwechsel weite Wege gehen - Thiem ist schließlich mit dem Stopp erfolgreich. Und lässt sich erstmals feiern. Denn auch er weiß, wie wichtig dieser kleine Polster ist. Thiem vs. Ruud 6:4, 1:0 Sehr intelligenter Slice von Dominic Thiem! Ruud will ebenfalls mit dem Slice kontern, wird aber zu lange. Breakball Nummer sechs. Und der passt jetzt aber! Zu druckvoll vom Österreicher, Ruuds Slice landet im Netz. Traumstart in Satz zwei. Thiem vs. Ruud 6:4, 0:0 Einstand Strittige Entscheidung beim Stand von 40:40, Casper Ruud will einen Ball knapp Out gesehen haben, der Schiedsrichter widerspricht. Ruud ärgert sich, kann diese Entscheidung nicht nachvollziehen. Aber sie ist eindeutig - Breakball Thiem. Der Norweger schlägt sich im folgenden Ballwechsel den Frust von der Seele, zieht vier, fünf Mal voll durch, bis Thiem (endlich, aus der Sicht des Norwegers) den Fehler macht. Der nächste Breakball folgt aber sogleich, starker Ball aus der Defensive von Thiem. Auch der ist aber weg, der Niederösterreicher verzieht erneut eine Rückhand. Einstand. Thiem vs. Ruud 6:4, 0:0 Einstand Thiem nimmt den Schwung gut in den zweiten Durchgang mit, holt sich nach einem starken Netzvorstoß ein 0:15. Das hinterlässt Spuren beim Norweger, der dem Österreicher einen einfachen Fehler schenkt. Thiem lässt nicht locker, sucht erneut den Weg ins Netz und sichert sich trotz wenig souveränem Smash gleich drei Breakbälle. Auch Ruud steckt aber nicht auf, geht zwei intensive Rallyes gut mit und kommt auf 30:40 ran. Und auch der dritte ist weg. Thiem legt eine einfache Rückhand ins Aus und ärgert sich lautstark. Zurecht, wie wir finden. Einstand. Fazit #1 Knapp eine Stunde haben Casper Ruud und Dominic Thiem für dieses 6:4 gerade gespielt. Beide Spieler agieren in den Rallyes gut, als Aufschläger ist das aber auf beiden Seiten noch ausbaufähig. Speziell beim Österreicher ist da noch mächtig Luft nach Oben, das zeigt insbesondere die Quote von nur 52 % ersten Aufschlägen. Am Ende hat Thiem sechs Punkte - und eben die entscheidenden zwei Games mehr gewonnen. Thiem vs. Ruud 6:4 Mit mächtigen Vorhänden holt sich Thiem Satzball Nummer drei. Wenn der Österreicher voll durchzieht, ist auch der flinke Norweger zumeist machtlos. So auch beim nächsten Punkt: Intensive Rallye, Thiem kommt mit der Vorhand zum Angriff und zieht durch. Nach einem feinen Inside-Out-Schuss landet Ruuds Defensivball im Netz. Satz eins ist in der Tasche! Thiem vs. Ruud 5:4 Einstand Wie so oft in diesem Satz holt sich Casper Ruud als Rückschläger den ersten Punkt, Thiem knallt eine Rückhand ins Netz. Und wie wichtig dieser erste Punkt ist, zeigt sich, als Thiem nach einem Aufschlagwinner den nächsten Fehler ohne Not macht und sich mit einem 15:30 konfrontiert sieht. Der Österreicher zeigt aber keine Nerven und holt sich nach zwei schnellen Punkten den zweiten Satzball. Auch diesen kann Casper Ruud aber abwehren, Thiem wird mit der Rückhand deutlich zu lange. Einstand. Thiem vs. Ruud 5:4 Ruud schlägt gleich den nächsten vermeidbaren Vorhandfehler hinterher, Thiem hat einen ersten Satzball. Stark abgewehrt von Casper Ruud! Der Norweger übernimmt nach einem guten Aufschlag die Initiative und zwingt Thiem zum Fehler. Auch der nächste Aufschlag kommt gut beim Weltranglisten-25., der nun Spielball hat. Und der sitzt! Dominic Thiem wird mit der Vorhand zu lange, Ruud bleibt dran. Thiem vs. Ruud 5:3 Einstand Thiem bleibt auch als Rückschläger sehr aktiv, lässt Ruud keine Zeit zum Atmen. Nach einem starken Inside-In-Vorhandwinner holt sich der Österreicher ein 0:30. Der Norweger geht dann hohes Risiko, rückt nach einem mittelprächtigen Aufschlag zum Netz vor, volliert einen guten Return auf die Füße aber blendend ab. Ruud legt einen Vorhandwinner hinterher: 30:30. Per Ass gibt es dann gar einen Spielball für den 21-Jährigen, den dieser mit einem Vorhandfehler aber vergibt. Auch dieses Spiel geht über Einstand. Thiem vs. Ruud 5:3 Ruud macht einen durchaus vermeidbaren Vorhandfehler - Spielball Thiem. Diesen vergibt der Österreicher aber mit einer zu langen Vorhand. Es sind in diesem ersten Satz bereits 45 Minuten gespielt, die erwartet intensive Partie gibt es heute auch zu sehen. Per Aufschlagwinner holt sich Thiem Spielball Nummer zwei und nutzt diesen mit einem erfolgreichen Stopp. Wichtiges Spiel für den Vorjahresfinalisten. Thiem vs. Ruud 4:3 Einstand Lediglich die Quote bei erstem Aufschlag lässt beim Österreicher noch zu wünschen übrig. Nach wie vor ist diese bei unter 50%, Ruud holt sich auch in diesem Spiel ein 0:15. Thiem kann per Aufschlagwinner zwar egalisieren, per druckvollem Grundlinienspiel kommt Ruud aber zu einem 15:30. Ist der erste Aufschlag dann aber einmal da, dann kann Thiem das Spiel kontrollieren. Mit einem Vorhand-Inside-In-Winner holt sich der Mann aus Lichtenwörth das 30:30. Trotzdem gibt es wieder einen Breakball für Casper Ruud, Thiem verzieht eine Rückhand. Viel besser kann man diesen aber nicht abwehren, der Norweger befreit sich eigentlich gut aus der Defensive, doch Thiem knallt ihm eine Rückhand longline um die Ohren. Einstand. Das waren jetzt... ... zwei ganz entscheidende Games in diesem ersten Satz. Thiem wehrt etliche Breakbälle ab, bringt das Aufschlagspiel nach über zehn Minuten durch und ist postwendend voll da. Mit kräftiger Mithilfe des Norwegers ist es jetzt der US-Open-Sieger, der Break vorne liegt. Thiem vs. Ruud 4:3 Ruud streut ein ganz schlechtes Spiel ein, begeht vier Fehler und schenkt Thiem das Break zum 4:3. Thiem vs. Ruud 3:3 Nach etwas mehr als zehn Minuten kommt Thiem dann doch zum Spielgewinn. Ruuds Stopp landet im Netz. Thiem vs. Ruud 2:3 Einstand Thiem kommt nach einer starken - aber sehr langen - Rückhand zum Spielball, vergibt diesen aber mit einem One-Two-Punch-Versuch, der um Millimeter seitlich im Aus landet. So kommt der Norweger zu einem weiteren Breakball. Aber wie stark wehrt Thiem diesen ab? Sensationelle Rückhand down-the-line. Nichts zu machen für Casper Ruud. Der Österreicher holt sich nach einem Ass nun selbst einen Spielball, kann diesen nach einem unsauberen Stopp aber nicht nutzen. Wieder Einstand. Thiem vs. Ruud 2:3 Einstand Die Quote beim ersten Aufschlag des Österreichers ist unterdessen aber noch weit unter Normalniveau, nur 47% der ersten Serves platziert Thiem bislang im Feld. Trotzdem holt sich der 27-Jährige ein 30:15, vor allem weil das Spiel von der Grundlinie bislang blendend funktioniert. Weniger blendend funktioniert dann aber der Serve-and-Volley-Versuch des Niederösterreichers, dieser landet nämlich bereits wenige Centimeter vor Thiem im Sand. Und auch der nächste Netzvorstoß des Österreichers ist nicht von Erfolg gekrönt, Thiem schiebt diesen seitlich ins Aus. Breakball. Nach einem Rückhandfehler Ruuds kann der 27-Jährige aber abwehren. Einstand. Thiem vs. Ruud 2:3 Dominic Thiem steckt die letzten vier Punkte aber blendend weg - und holt sich nach zwei sehenswerten Grundlinienschlagabtäuschen ein 0:30. Gleich drei Chancen auf´s Rebreak gibt es wenig später, als Ruud eine Vorhand verzieht. Den ersten kann der Norweger mit einem schön mit der Rückhand vollendeten Ballwechsel abwehren, der zweite sitzt. Wie stark ist diese Inside-Out-Vorhand von Dominic Thiem? Großartige Antwort des Grand-Slam-Siegers. Thiem vs. Ruud 1:3 Doppelfehler! Es gibt den nächsten Breakball für Casper Ruud. Und auch die Vorhand landet im Aus - Ruud hat das Break. Aber was war das für ein Selbstfaller von Dominic Thiem, der gleich vier unerzwungene Fehler in Serie macht. Thiem vs. Ruud 1:2 Einstand Ruud hält Thiem in dieser Anfangsphase hartnäckig auf der Rückhand, dieser trifft diese aber bereits früh ausgezeichnet und kann auch von seiner vermeintlich schwächeren Seite gehörig Druck aufbauen. Nach zwei schönen Ballwechseln kommt der Österreicher zu einem 30:0. Wenig später gibt es drei Spielbälle für den US-Open-Sieger, die der Österreicher aber allesamt vergibt. Vor allem die Fehler zum 30:40 und zum Einstand waren dabei durchaus vermeidbar. Thiem vs. Ruud 1:2 Thiem holt sich mit solider Defensivleistung ein 0:15, verschlägt dann aber zwei durchaus machbare Returns. Und das, obwohl der Österreicher wie so oft weit hinter der Grundlinie retourniert. Einen weiteren Returnfehler später gibt es zwei Spielbälle für Casper Ruud, der den ersten nach einem misslungenen Slice Thiems auch nutzen kann. Thiem vs. Ruud 1:1 Nun holt sich Thiem einen Spielball, der Österreicher bewegt Ruud gut, dieser wird etwas zu lang. Und der sitzt, intelligenter Vorhandstopp von Thiem, das erste umkämpfte Game ist durch! Thiem vs. Ruud 0:1 Einstand Thiem startet mit einem Doppelfehler in sein erstes Aufschlagspiel der Partie, kontert aber sogleich mit einem Aufschlagwinner. Dann aber verzieht der Österreicher eine Vorhand - und sieht sich mit einem 15:30 konfrontiert. Zwar kann Thiem nach einem Returnfehler Ruuds ausgleichen, der Norweger kommt durch einen Vorhandfehler des 27-Jährigen aber dennoch zu einem Breakball. Diesen wehrt Thiem aber blendend ab - sehr starker Winkel mit der Vorhand inside-out. Einstand. Thiem vs. Ruud 0:1 Ruud startet mit nahezu nur ersten Aufschlägen in dieses Match und kommt nach zwei feinen One-Two-Punches zu einem 30:15. Dann gibt es die erste längere Rallye zu sehen, bei der Thiem etwas mit der Vorhand überpowert. Besser funktioniert die Vorhand dann einen Punkt später, als Thiem in Bedrängnis voll durchzieht und Casper Ruud zum Fehler zwingt. Das Game geht aber an den Norweger, Thiems Return ist zu lange. Time! Casper Ruud wird eröffnen. Wir wünschen gute Unterhaltung. Game on! Das soll es aber... ... gewesen sein mit Fakten rund um dieses Match. Recht bald kann es nämlich bei kühlen 12 Grad Celsius losgehen mit dem Drittrundenkracher bei den diesjährigen French Open. Für Dominic Thiem... ... spricht unterdessen die Erholung. Nach seinem Sieg bei den US Open hat der Österreicher zwei Wochen pausiert, zwei Wochen, in denen Ruud sowohl in Hamburg als auch in Rom weit gekommen ist - und dementsprechend viele Spiele zu absolvieren hatte. Das hat sich bereits in der zweiten Runde gezeigt, als der Norweger gegen den Amerikaner Tommy Paul überraschend über fünf Sätze gehen musste. Die Spieler... ... betreten in diesen Momenten den Center Court im Stade Roland Garros. Lange müssen wir uns also nicht mehr gedulden. Das liegt... ... zu einem ganz wesentlichen Teil an der Spieanlage des Norwegers, der gerne mit massivem Spin spielt, dafür aber nicht wirklich über den ganz großen Punktschlag verfügt. Es wird also höchstwahrscheinlich lange Rallyes zu sehen geben - auch, weil Dominic Thiem diesen eher weniger abgeneigt ist. Im Head-to-Head... ... steht es bislang noch 0:0, auf der ATP-Tour haben Thiem und Ruud noch kein Match gegeneinander bestritten. Es gab aber schon ein Aufeinandertreffen der beiden Europäer. Im Zuge der COVID-19 bedingten Unterbrechung der Tour nämlich, als die beiden bei Thiems hauseigenem Einladungsturnier in der Gruppenphase aufeinandertrafen. Damals konnte sich der Österreicher in zwei hart umkämpften Sätzen durchsetzen. Einen ähnlich harten Kampf erwartet der US-Open-Sieger auch heute. Aber auch... ... Dominic Thiem fühlt sich auf Sand pudelwohl, das hat der Österreicher in den ersten beiden Runden am Bois de Bolougne eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Die langsamen und kalten Bedingungen, so Thiem, erinnern ihn an seine ersten Turniere in Österreich, als auch bei ähnlichen Temperaturen gespielt wurde. Was gibt es über Casper Ruud zu sagen? Der Mann aus Norwegen ist einer der ganz großen Shootingstars im Tennissport, mit seinen 21 Jahren bereits auf Platz 25 der Weltrangliste zu finden. Insbesondere auf Sand ist Ruud brandgefährlich, konnte er doch dort in diesem Jahr bereits einen Titel feiern und zuletzt bei den ATP-Events in Rom und Hamburg jeweils das Halbfinale erreichen. Um 11:00 Uhr... ... kann das Match folgerichtig auch starten. Dominic Thiem geht standesgemäß als Favorit ins Rennen. Auch wenn die Ausgangslage bei weitem nicht mehr so eindeutig ist wie noch in den ersten beiden Runden. Derzeit... ... regnet es zwar leicht in Paris, das kann den beiden Hauptprotagonisten des heutigen Vormittags aber egal sein, sie werden nämlich unter dem neuen Dach des Court Philippe-Chatriers wetterunabhängig sein. Begrüßung Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker des Drittrundenkrachers bei den French Open, dem Duell zwischen Dominic Thiem und Casper Ruud.

© Getty Images Dominic Thiem

Dominic Thiem war nicht undankbar darüber, gegen Jack Sock in drei Sätzen gewonnen zu haben - die Müdigkeit aus New York ist offenbar noch nicht ganz verschwunden. Hoffentlich hat der Tag Pause aber Gutes geleistet, denn es wird nicht einfacher: Casper Ruud heißt der Gegner heute, der 21-jährige Sohn von Christian Ruud steht bereits auf Rang 25 der ATP-Weltrangliste - und ist Sandplatzliebhaber mit starker Vorhand und viel Geduld. Und Matchpraxis: Ruud stand in Rom und Hamburg jeweils im Halbfinale...

Im direkten Vergleich steht es offiziell 0:0, eine Begegnung gab es indes im Juli bei Thiems Einladungsturnier "Thiems 7": Dort siegte der Lichtenwörther mit 7:5, 7:6 (4).

Wann spielt Thiem gegen Ruud?

Das Drittrundenspiel der French Open zwischen Dominic Thiem und Casper Ruud ist für 11 Uhr auf Court Philippe-Chatrier angesetzt. Im TV seid ihr auf Eurosport dabei, im Livestream via Eurosport Player und im Liveticker bei uns!