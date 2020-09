French Open: Jetzt live - Dominic Thiem muss auf seinen Auftritt gegen Jack Sock warten

Dominic Thiem spielt in der zweiten Runde der French Open 2020 gegen Jack Sock. Das Match gibt es ab 12:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport, in Österreich im ORF und bei uns im Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.09.2020, 11:14 Uhr

Wir melden... ... uns selbstverständlich, wenn es etwas Neues aus Paris gibt! Leider... ... gibt es aber schlechte Nachrichten aus Paris. Es nieselt derzeit leicht, alle Matches bis auf jenes am Court Philippe Chatrier werden daher nicht vor 11:30 Uhr losgehen. Das gilt auch für die Begegnung zwischen Stan Wawrinka und Dominik Koepfer, die vor Thiem vs. Sock angesetzt ist. Die Partie... ... zwischen dem Österreicher und dem US-Amerikaner ist als zweite nach 11:00 Uhr auf dem Court Suzanne Lenglen angesetzt.

© Getty Images Dominic Thiem trifft auf Suzanne-Lenglen auf Jack Sock

Thiem und Sock haben bis jetzt vier Mal gegeneinander gespielt, allerdings noch nie auf Sand. Der Österreicher führt in der Bilanz mit 3:1, die letzte Begegnung gab es zwar in Paris, allerdings in der Halle von Bercy im Herbst 2018. Während er frisch gebackene US-Open-Sieger an Position drei gesetzt als einer der Favoriten in das Turnier gestartet ist, musste Sock den harten Weg über die Qualifikation gehen.

In Runde eins besiegte Thiem Marin Cilic souverän in drei Sätzen, auch Jack Sock musste gegen seinen Landsmann Reilly Opelka keine Extraschicht einlegen, gewann mit 6:4, 6:4 und 6:3. Gespielt wird auf dem Court Suzanne-Lenglen, als zweite Partie nach Dominik Koepfer gegen Stan Wawrinka.

Thiem vs. Sock - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Dominic Thiem und Jack Sock gibt es ab 12:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport, in Österreich im ORF