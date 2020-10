French Open 2020: Elina Svitolina und Iga Swiatek erste Achtelfinalistinnen in Paris

Die ersten Achtelfinalistinnen bei den French Open 2020 heißen Elina Svitolina und Iga Swiatek.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 02.10.2020, 17:20 Uhr

© GEPA Elina Svitolina steht in Paris im Achtelfinale

Svitolina setzte sich in einer umkämpften Begegnung gegen die Russin Ekaterina Alexandrova mit 6:4 und 7:5 durch. Die an Position drei gesetzte Ukrainerin trifft in der nächsten Runde auf Lokalmatadorin Caroline Garcia, die Elise Mertens mit 1:6, 6:4 und 7:5 schlug.

Etwas leichter als Svitolina hatte es indes Iga Swiatek. Die erst 19-jährige Polin ließ der wiedererstarkten Eugenie Bouchard in nur 75 Minuten keine Chance und löste mit einem souveränen 6:4 und 6:2-Erfolg ihr Ticket fürs Achtelfinale.

Swiatek bekommt es nun mit der topgesetzten Simona Halep zu tun. Die Rumänin setzte sich gegen Amanda Anisimova mit 6:0 und 6:1 durch.

