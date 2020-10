French Open 2020: Jelena Ostapenko wirft Karolina Pliskova raus

Frühes Aus für Karolina Pliskova: Die an Nummer zwei gesetzte Tschechin ist bei den French Open bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Pliskova musste sich der Paris-Siegerin von 2017, der Lettin Jelena Ostapenko, am Donnerstag 4:6, 2:6 geschlagen geben.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 01.10.2020, 12:51 Uhr

© Getty Images Jelena Ostapenko hat Karolina Pliskova verabschiedet

Bei den US Open in New York war Pliskova als Nummer eins der Setzliste in der zweiten Runde an der ungesetzten Französin Caroline Garcia gescheitert. Zuletzt in Rom musste Pliskova im Endspiel gegen Simona Halep nach etwas mehr als einer halben Stunde Spielzeit verletzungsbedingt aufgeben.

Von den topgesetzten Spielerinnen hatte sich Serena Williams bereits am Mittwoch aus dem Spielgeschehen verabschiedet. Allerdings ohne gegen ihre Zweitrunden-Gegnerin Tsvetana Pironkova auch nur einen Ball geschlagen zu haben. Williams zog wegen Beschwerden an der Achillessehne zurück.

Ostapenko, Nummer 43 der Welt, trifft in Paris nun auf die US-Amerikanerin Sloane Stephens, US-Open-Siegerin von 2017, oder Paula Badosa aus Spanien. Pliskova hatte es 2017 ins Halbfinale der French Open geschafft. Bei Ihren weiteren acht Teilnahmen erreichte sie maximal die dritte Runde.

Petra Kvitova, Pliskovas Landsfrau, steht nach einem sicheren 6:3 und 6:3 gegen die Italienerin Jasmine Paolini in der dritten Runde. Und wartet dort auf die Siegerin der Partie zwischen Leylah Fernandez und Polona Hercog.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen